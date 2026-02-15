$!Carambola de 40 vehículos por neblina deja al menos 3 muertos y 15 heridos en Edomex

Una carambola en el Libramiento Bicentenario a la altura del municipio Xonocatlán, Estado de México, debido a un banco de niebla dejó el saldo preliminar de tres personas fallecidas y 15 más resultaron lesionadas; se estima que por lo menos 40 vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. En el accidente estuvieron involucrados desde autobuses, automóviles particulares hasta vehículos de emergencias. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó este domingo que tres personas fallecieron en un choque múltiple registrado en el Libramiento Bicentenario, también se encuentran lesionadas 15 personas. TE PUEDE INTERESAR: Revelan fallos de comunicación de la Marina en accidente aéreo en EU

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del domingo en el tramo intermunicipal de cuota en los límites de Xonocatlán y Lerma. El primer incidente ocurrió en el autobús de la línea Flecha Roja con número económico 1106, el cual se impactó contra la plataforma de un vehículo de carga, que dejó el saldo preliminar de dos personas sin vida. También se registró la colisión de varios vehículos particulares que circulaban por la vía, entre ellos un autobús que transportaba estudiantes. Posteriormente, se reportó la muerte de un motociclista que perdió la vida de un sitio, quien se impactó en la parte trasera de un vehículo; un automóvil particular de la Volkswagen tipo Pasat en color blanco evitó estrellarse por alcance contra las unidades de rescate; mientras que el conductor de una motocicleta marca Yamaha se impactó contra este.

De acuerdo con la Cruz Roja Toluca, el camión de rescate MEX-585 de Cruz Roja Mexicana golpeó la parte trasera de la ambulancia R1 del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), a la altura del kilómetro 5 de la vía estatal. Los paramédicos del vehículo de emergencia resultaron con lesiones, fueron trasladados a un hospital institucional en Toluca. "Los hechos se provocaron cuando los vehículos de rescate y de emergencia acudían a atender a varias personas lesionadas derivadas de un choque múltiple registrado a la altura del kilómetro 3 del Libramiento Bicentenario, en su tramo Lerma-Xonacatlán", se informó en el comunicado.

Las condiciones de visibilidad en la carretera eran nulas por la neblina y el humo de la quema de pastizales, por lo que la Cruz Roja lamentó el incidente y destacó que es "un claro ejemplo del riesgo que todos los días corren quienes forman parte de las instituciones de atención a llamados de emergencia". ATIENDEN A LOS LESIONADOS Y CIERRAN VIALIDAD En el sitio personal de la Cruz Roja Mexicana, SUEM, Protección Civil estatal, así como de diversas corporaciones como elementos de Protección Civil de Xonacatlán, Policía Estatal, Guardia Nacional, Auxilio Vial y Protección Civil del Estado de México, laboran para atender a los lesionados y los vehículos involucrados. Derivado del accidente, la vialidad permanece cerrada y se espera al arribo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para recabar indicios y hacer los peritajes correspondientes, además de realizar el levantamiento de cadáveres.