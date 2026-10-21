Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán

El Senado de la República inició la discusión del Paquete Fiscal 2027 , aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de revisar las disposiciones que regirán los ingresos federales durante el próximo ejercicio fiscal.

La revisión está a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, donde los legisladores analizarán los dictámenes relacionados con los ingresos y las disposiciones tributarias para 2027.

El proceso contempla posicionamientos de los grupos parlamentarios, rondas de intervenciones y votaciones antes de que los documentos puedan ser enviados al Pleno para su discusión.

¿QUÉ LEYES INCLUYE EL PAQUETE FISCAL 2027?

Los presidentes de las comisiones, José Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentaron el contenido de los dictámenes correspondientes a tres propuestas legislativas.

Estas incluyen modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD), cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027.

Las disposiciones forman parte del marco legal que establece cómo se obtendrán los recursos públicos y qué reglas fiscales deberán considerarse durante el próximo año.

Una vez revisadas las propuestas, los senadores deberán determinar si respaldan los dictámenes en los términos presentados o si plantean modificaciones mediante reservas.