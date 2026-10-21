Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán
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Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos iniciaron la discusión de los dictámenes fiscales para 2027.
El Senado de la República inició la discusión del Paquete Fiscal 2027, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de revisar las disposiciones que regirán los ingresos federales durante el próximo ejercicio fiscal.
La revisión está a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, donde los legisladores analizarán los dictámenes relacionados con los ingresos y las disposiciones tributarias para 2027.
El proceso contempla posicionamientos de los grupos parlamentarios, rondas de intervenciones y votaciones antes de que los documentos puedan ser enviados al Pleno para su discusión.
¿QUÉ LEYES INCLUYE EL PAQUETE FISCAL 2027?
Los presidentes de las comisiones, José Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentaron el contenido de los dictámenes correspondientes a tres propuestas legislativas.
Estas incluyen modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD), cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027.
Las disposiciones forman parte del marco legal que establece cómo se obtendrán los recursos públicos y qué reglas fiscales deberán considerarse durante el próximo año.
Una vez revisadas las propuestas, los senadores deberán determinar si respaldan los dictámenes en los términos presentados o si plantean modificaciones mediante reservas.
ASÍ SERÁ LA DISCUSIÓN DEL PAQUETE FISCAL EN EL SENADO
De acuerdo con el procedimiento previsto para la reunión, los grupos parlamentarios presentarán sus posicionamientos. El orden acordado comienza con Movimiento Ciudadano, seguido del Partido del Trabajo, el PRI, el Partido Verde, el PAN y Morena.
Posteriormente, se realizarán dos rondas de intervenciones, con participaciones de hasta cinco minutos. En cada ronda podrán intervenir legisladores a favor y en contra de los dictámenes, conforme a las reglas establecidas para la sesión.
Al concluir las participaciones, las presidencias de las comisiones consultarán si los asuntos están suficientemente discutidos.
Después se dará cuenta de las reservas, adiciones y votos particulares presentados para cada proyecto, los cuales podrán llevarse posteriormente ante la Mesa Directiva del Senado.
¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PAQUETE FISCAL 2027 AL PLENO?
Una vez concluida la discusión en comisiones, los legisladores votarán cada dictamen en lo general y en lo particular, de manera individual.
Si las propuestas obtienen la aprobación correspondiente, las presidencias de las comisiones las remitirán a la Mesa Directiva para continuar con el procedimiento legislativo.
Se prevé que, al terminar la reunión extraordinaria, los dictámenes puedan llegar al Pleno del Senado durante una sesión vespertina para su discusión.
La aprobación en comisiones representa un paso previo dentro del proceso legislativo. El avance de las propuestas dependerá de las votaciones y de las decisiones que tomen los senadores en las siguientes etapas.