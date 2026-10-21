Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán
    Tras la votación, las propuestas podrían llegar al Pleno del Senado. FOTO: CUARTOSCURO

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos iniciaron la discusión de los dictámenes fiscales para 2027.

El Senado de la República inició la discusión del Paquete Fiscal 2027, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de revisar las disposiciones que regirán los ingresos federales durante el próximo ejercicio fiscal.

Paquete Económico 2027 aumentará la deuda y riesgo fiscal en México: analistas

La revisión está a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, donde los legisladores analizarán los dictámenes relacionados con los ingresos y las disposiciones tributarias para 2027.

El proceso contempla posicionamientos de los grupos parlamentarios, rondas de intervenciones y votaciones antes de que los documentos puedan ser enviados al Pleno para su discusión.

¿QUÉ LEYES INCLUYE EL PAQUETE FISCAL 2027?

Los presidentes de las comisiones, José Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentaron el contenido de los dictámenes correspondientes a tres propuestas legislativas.

Estas incluyen modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD), cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027.

Las disposiciones forman parte del marco legal que establece cómo se obtendrán los recursos públicos y qué reglas fiscales deberán considerarse durante el próximo año.

Una vez revisadas las propuestas, los senadores deberán determinar si respaldan los dictámenes en los términos presentados o si plantean modificaciones mediante reservas.

$!El Senado de la República inició la discusión del Paquete Fiscal 2027.
El Senado de la República inició la discusión del Paquete Fiscal 2027. FOTO: CUARTOSCURO

ASÍ SERÁ LA DISCUSIÓN DEL PAQUETE FISCAL EN EL SENADO

De acuerdo con el procedimiento previsto para la reunión, los grupos parlamentarios presentarán sus posicionamientos. El orden acordado comienza con Movimiento Ciudadano, seguido del Partido del Trabajo, el PRI, el Partido Verde, el PAN y Morena.

Posteriormente, se realizarán dos rondas de intervenciones, con participaciones de hasta cinco minutos. En cada ronda podrán intervenir legisladores a favor y en contra de los dictámenes, conforme a las reglas establecidas para la sesión.

Al concluir las participaciones, las presidencias de las comisiones consultarán si los asuntos están suficientemente discutidos.

Después se dará cuenta de las reservas, adiciones y votos particulares presentados para cada proyecto, los cuales podrán llevarse posteriormente ante la Mesa Directiva del Senado.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PAQUETE FISCAL 2027 AL PLENO?

Una vez concluida la discusión en comisiones, los legisladores votarán cada dictamen en lo general y en lo particular, de manera individual.

Si las propuestas obtienen la aprobación correspondiente, las presidencias de las comisiones las remitirán a la Mesa Directiva para continuar con el procedimiento legislativo.

Pide Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, más recursos federales para seguridad local

Se prevé que, al terminar la reunión extraordinaria, los dictámenes puedan llegar al Pleno del Senado durante una sesión vespertina para su discusión.

La aprobación en comisiones representa un paso previo dentro del proceso legislativo. El avance de las propuestas dependerá de las votaciones y de las decisiones que tomen los senadores en las siguientes etapas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fiscalización
Paquete Económico
Economía

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX