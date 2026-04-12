Falla más Dos Bocas que refinerías ‘viejas’

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México
/ 12 abril 2026
    Falla más Dos Bocas que refinerías ‘viejas’
    El caso más reciente de la Olmeca ocurrió el jueves, cuando un incendio obligó a activar protocolos de emergencia dentro del complejo de Paraíso, Tabasco. REFORMA

El caso más reciente de la Olmeca ocurrió el jueves, cuando un incendio obligó a activar protocolos de emergencia

La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, acumula en menos de dos años de operación una cadena de muertes, incendios y fallas que contrasta con el desempeño de complejos con más de 40 años en funcionamiento.

El caso más reciente de la Olmeca ocurrió el jueves, cuando un incendio obligó a activar protocolos de emergencia dentro del complejo de Paraíso, Tabasco.

El accidente más grave ocurrió el pasado 17 de marzo de 2026, cuando un incendio dejó cinco muertos en las inmediaciones de la planta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-dos-bocas-fallas-de-operacion-en-caso-de-incendio-en-la-refineria-olmeca-KF19940596

Pemex atribuyó el siniestro a un derrame de líquidos inflamables y “aguas aceitosas” asociado a las lluvias, mientras reportes posteriores documentaron también afectaciones ambientales en la zona.

Antes, el 10 de agosto del 2024, murieron dos trabajadores tras incendiarse un vehículo al interior del complejo, y el 28 de septiembre del mismo año otro empleado falleció y uno más resultó lesionado por exposición a gas tóxico en la parte superior de un tanque.

Luego vinieron los paros técnicos. Pemex confirmó que el 25 y 26 de abril de 2025 la refinería sufrió un paro de plantas de proceso por una falla de comunicación en la planta de cogeneración, lo que provocó una falla general de vapor y redujo la carga eléctrica del complejo, sacando de operación a los turbogeneradores.

El 26 de enero de 2026, Dos Bocas volvió a detener operaciones por una falla eléctrica que obligó a parar unidades clave, entre ellas la coquizadora, la catalítica y plantas hidrodesulfuradoras, según reportes internos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pemex-confirma-incendio-en-bodega-de-la-refineria-dos-bocas-descarta-heridos-DB19906731

En contraste, las refinerías del Sistema Nacional de Refinación presentan historiales de riesgo más acotados en proporción al tiempo que llevan operando.

En la refinería de Tula, Hidalgo, uno de los incidentes más graves recientes ocurrió en abril de 2023, cuando una explosión en la planta catalítica dejó al menos un trabajador muerto y obligó a detener parcialmente operaciones. Antes de ello, los eventos de alto impacto se remontaban a años previos, sin una recurrencia constante.

En tanto, en la planta de Salina Cruz, Oaxaca, se registró en 2024 un incendio provocado por el desbordamiento de residuos aceitosos tras fuertes lluvias, que dejó 2 muertos y un herido.

Minatitlán, Veracruz, ha presentado episodios más frecuentes, pero espaciados en el tiempo. En abril de 2021, una explosión en la refinería dejó un saldo de siete heridos. Sin embargo, estos eventos no han sido constantes año con año, sino intermitentes a lo largo de décadas de operación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refineria-dos-bocas-obra-patito-de-un-regimen-patito-dice-ruben-moreira-diputado-por-coahuila-CD19923661

Cadereyta, en Nuevo León, también ha registrado incidentes, aunque de menor magnitud en años recientes. Uno de los más relevantes ocurrió en 2022 con un incendio controlado en una planta de proceso, sin que derivara en una crisis operativa prolongada.

La refinería Ciudad Madero tuvo su último incidente grave hace 9 años: una emanación de ácido sulfhídrico dejó un muerto y 3 intoxicados, mientras que en Salamanca se registró un incendio en 2024 que no provocó víctimas. Por último, en Tula, la liberación de vapor de alta presión causó 4 heridos.

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