Se sufre mayor huida de capital golondrino

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México
/ 12 abril 2026
    Se sufre mayor huida de capital golondrino
    Gobierno de Sheinbaum Pardo enfrentó la mayor salida de capital golondrino de los últimos seis años, debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los recortes de tasas de interés del Banco de México. FREEPIK
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Debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los recortes de tasas de interés del Banxico

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó la mayor salida de capital golondrino de los últimos seis años, debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los recortes de tasas de interés del Banco de México (Banxico), explicaron analistas consultados por el medio de comunicación El Universal.

Al 30 de marzo, los prestamistas residentes en el extranjero tenían 97 mil 805 millones de dólares en deuda que emite el gobierno federal, después de contar con 104 mil 922 millones al finalizar febrero del año en curso, señala la información disponible en Banxico.

Es decir, durante el mes pasado desinvirtieron 7 mil 118 millones de dólares en estos instrumentos que agrupan Bonos M, Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Udibonos y Bondes, al realizar la conversión de pesos a dólares con el tipo de cambio FIX .

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Se trata de la mayor salida en dólares desde marzo de 2020, cuando retiraron 24 mil 540 millones ante la pandemia de Covid-19.

“La salida del mes pasado se debe a que los inversionistas buscaron refugio en otros activos frente a la volatilidad financiera y el nerviosismo que genera el conflicto en Medio Oriente”, expuso el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

“También influyen los recortes de tasas de interés que ha llevado a cabo Banxico, ya que se reduce el spread entre los bonos mexicanos y estadounidenses, lo que impulsó el rebote en el tipo de cambio”, dijo Calzada, quien además es profesor de Economía en la UNAM.

El pasado 26 de marzo, la Junta de Gobierno de Banxico anunció un recorte en su principal tasa de interés de 7% a 6.75%, lo que tomó por sorpresa a la mayoría de los bancos, casas de bolsa y grupos de análisis del sector privado, que esperaban una pausa debido al repunte de la inflación.

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Entre el 31 de marzo de 2023 y el 21 de marzo de 2024, la tasa del banco central se mantuvo en un máximo histórico de 11.25%, lo que disparó el premio por invertir en instrumentos emitidos por el gobierno y elevó el costo financiero anual de la deuda a más de un billón de pesos en 2023, cuyos intereses siguen creciendo y alcanzarán 1.6 billones durante 2026, calcula la Secretaría de Hacienda.

IMPACTO CAMBIARIO

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, recordó que el peso registró en marzo una depreciación de 4.4% y fue su peor mes desde agosto de 2024, cuando había nerviosismo por el cambio de sexenio y las reformas constitucionales que se estaban discutiendo en ese momento.

Los Bonos M, reconocidos por ser los instrumentos de deuda más utilizados por el gobierno federal, reportaron la mayor retirada de extranjeros, con un saldo en contra de 6 mil 32 millones de dólares durante el mes pasado.

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Le siguen los Cetes, considerados los instrumentos más fáciles de intercambiar, con una desinversión de 291 millones.

Los registros de la institución que encabeza Victoria Rodríguez Ceja indican que los extranjeros dejaron de ser los principales prestamistas del gobierno en mayo de 2020, cuando fueron superados por las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore) y después por otras sociedades de inversión.

Ahora los residentes en el extranjero tienen 11.6% de los valores gubernamentales en circulación, cuyo saldo total ascendió a 846 mil 328 millones de dólares al cierre del mes pasado.

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