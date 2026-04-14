Senado aprueba reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en el país

CDMX.- El Senado aprobó por unanimidad reformas al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país, así como estándares de investigación y coordinación entre Federación, estados y municipios. El dictamen, presentado por el Ejecutivo, fue avalado con 109 votos y se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que legisladores de oposición solicitaron que la reforma se acompañe de recursos, al advertir que, de lo contrario, sería “letra muerta”.

Al presentar el documento, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, sostuvo que no se trata de “una reforma más”, sino de “una decisión de Estado”, y explicó que el diseño actual mantiene dispersión normativa y criterios heterogéneos que dificultan una actuación uniforme ante este delito. Inzunza recordó que en México existen 33 códigos penales —uno por cada entidad federativa y el de la Federación—, con agravantes y criterios que no coinciden de un estado a otro, lo que deriva en resultados distintos en la procuración de justicia. Añadió que esa fragmentación puede traducirse en desigualdad e impunidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma busca que el Estado mexicano actúe “como un solo frente” frente a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, y planteó que el propósito es castigar con rigor a quienes cometen estas agresiones. La propuesta, expuso Inzunza, pretende sentar bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y punibilidades, defina estándares de investigación con perspectiva de género y fortalezca la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En tribuna, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa aludió a los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a propuesta suya el pleno realizó un pase de lista con nombres de víctimas, entre ellas Digna Ochoa y la periodista Miroslava Breach. Antes, la senadora Martha Lucía Micher señaló que el feminicidio es un problema que involucra a gobiernos estatales, fiscalías y ministerios públicos. Con información de La Jornada

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