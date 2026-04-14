Senado aprueba reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en el país

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/ 14 abril 2026
    Senado aprueba reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en el país
    El dictamen, presentado por el Ejecutivo, fue avalado con 109 votos y se remitió a la Cámara de Diputados. ESPECIAL
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El dictamen avanzó a Diputados tras un debate con llamado a asignar recursos y con mensajes sobre coordinación entre autoridades

CDMX.- El Senado aprobó por unanimidad reformas al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país, así como estándares de investigación y coordinación entre Federación, estados y municipios.

El dictamen, presentado por el Ejecutivo, fue avalado con 109 votos y se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que legisladores de oposición solicitaron que la reforma se acompañe de recursos, al advertir que, de lo contrario, sería “letra muerta”.

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Al presentar el documento, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, sostuvo que no se trata de “una reforma más”, sino de “una decisión de Estado”, y explicó que el diseño actual mantiene dispersión normativa y criterios heterogéneos que dificultan una actuación uniforme ante este delito.

Inzunza recordó que en México existen 33 códigos penales —uno por cada entidad federativa y el de la Federación—, con agravantes y criterios que no coinciden de un estado a otro, lo que deriva en resultados distintos en la procuración de justicia. Añadió que esa fragmentación puede traducirse en desigualdad e impunidad.

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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma busca que el Estado mexicano actúe “como un solo frente” frente a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, y planteó que el propósito es castigar con rigor a quienes cometen estas agresiones.

La propuesta, expuso Inzunza, pretende sentar bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y punibilidades, defina estándares de investigación con perspectiva de género y fortalezca la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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En tribuna, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa aludió a los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a propuesta suya el pleno realizó un pase de lista con nombres de víctimas, entre ellas Digna Ochoa y la periodista Miroslava Breach. Antes, la senadora Martha Lucía Micher señaló que el feminicidio es un problema que involucra a gobiernos estatales, fiscalías y ministerios públicos. Con información de La Jornada

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