¿Cinco días libres por el Mundial? MC quiere reformar la LFT para ‘descanso personal’ anual

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/ 14 abril 2026
    ¿Cinco días libres por el Mundial? MC quiere reformar la LFT para ‘descanso personal’ anual
    Movimiento Ciudadano planteó añadir a la Ley Federal del Trabajo un esquema de días libres de uso personal, con aviso previo y sin obligación de explicar la causa. ESPECIAL
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La propuesta busca que el beneficio aplique a toda la plantilla laboral y podría entrar en vigor antes del Mundial 2026, según su promotora

CDMX.- La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho a cinco días de descanso personal al año, con el fin de que las personas trabajadoras puedan utilizarlos para asistir al Mundial de Futbol o para otras necesidades.

Al presentar la iniciativa, Ballesteros sostuvo que la medida busca ampliar los periodos de descanso y planteó que se incorpore a la legislación laboral la figura de “cinco días de descanso personal al año” para las y los trabajadores en México.

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La legisladora afirmó que todavía existe margen para que la reforma sea aprobada en el actual periodo de sesiones y entre en vigor antes de que inicie el Mundial, y señaló que quienes no deseen acudir al evento deportivo podrían emplear esos días para ir al médico o descansar.

“Estamos todavía a tiempo... el mundial viene ya a la vuelta de la esquina”, declaró, al señalar que restan semanas para que concluya el periodo ordinario y que, de aprobarse, el beneficio estaría disponible durante el torneo.

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Ballesteros indicó que, al establecerse en la ley, el derecho aplicaría a todas las personas trabajadoras, sin importar si pertenecen a un sindicato o si laboran en el sector privado, al tratarse de una prestación general.

Detalló que los cinco días serían anuales y no podrían tomarse de manera consecutiva. También planteó que la persona trabajadora notifique con 24 horas de anticipación a su jefe o supervisor que hará uso del descanso personal, sin necesidad de explicar el motivo.

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En su argumentación, la diputada mencionó que este tipo de permisos está homologado en Europa y señaló que en Italia se contemplan ocho días de descanso personal al año.

La propuesta quedó como un planteamiento legislativo a discusión en la Cámara de Diputados, en el contexto de la agenda laboral previa a la realización del Mundial 2026 en México.

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