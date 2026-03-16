Sentencian a policías de Tamaulipas vinculados a Los Zetas; penas llegan a 61 años

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/ 16 marzo 2026
    Sentencian a policías de Tamaulipas vinculados a Los Zetas; penas llegan a 61 años
    Establecieron el pago de la reparación del daño, sin que en el informe se detallaran los montos o criterios aplicados. ESPECIAL
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El caso se remonta a 2013, cuando nueve personas fueron privadas de la libertad y trasladadas en Ciudad Victoria

REYNOSA, TAMPS.-La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de hasta 61 años de prisión contra siete policías de Tamaulipas que, de acuerdo con la autoridad, colaboraban con la organización criminal de Los Zetas, por delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

la FGR indicó que los hechos se remontan a marzo de 2013, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad y trasladadas a una central de autobuses en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para luego ser entregadas a integrantes de dicha organización.

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En la resolución, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los elementos de prueba con los que se acreditó la responsabilidad penal de los acusados, señaló la propia Fiscalía.

Roberto Sánchez Partida y Martín de León García fueron sentenciados a 61 años y seis meses de prisión, además de una multa de un millón 115 mil 37 pesos, por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado en agravio de nueve víctimas.

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En el mismo caso, se dictó una pena de 50 años de prisión y multa de 518 mil 80 pesos por secuestro agravado contra Romualdo Guadalupe Díaz Alvarado, Ricardo Contreras Hernández, Francisco Javier Reyna Cruz y Dony Emerson Pérez Bocanegra.

Como parte de la sentencia, se estableció también el pago de la reparación del daño, sin que en el informe se detallaran los montos o criterios aplicados.

La FGR enmarcó el caso en las acciones judiciales contra servidores públicos señalados por colaborar con estructuras criminales, en un expediente que fue desahogado en distintas etapas procesales hasta la emisión de las condenas. Con información de La Jornada

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