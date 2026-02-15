SEP niega ‘borrado’ de obradorismo: asegura que los libros de texto no cambiarán su esencia

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que los libros de texto gratuitos no van a cambiar y que no se alterará la esencia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia.

En el mensaje, la SEP reconoció la labor del aún director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, y señaló que “su trabajo fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas”.

La dependencia, encabezada por Mario Delgado Carrillo, afirmó que los materiales fueron resultado de un trabajo colectivo y que participaron distintas áreas y comunidades escolares. “Esos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse”, indicó.

La SEP sostuvo que desde 2018, con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó un cambio en el que la educación fue uno de los ejes, y señaló que la NEM planteó un modelo orientado a formar una ciudadanía crítica y humanista, el cual —dijo— “bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum” se fortalece.

En cuanto a antecedentes del proyecto, afirmó que la NEM se alimenta de luchas pedagógicas y del trabajo de maestras y maestros en el país, al referir un universo de 231 mil escuelas, casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes.

Respecto a reacciones sobre posibles ajustes, la SEP planteó que, a dos años de la implementación de estos materiales, existen aprendizajes para fortalecer el modelo y sostuvo que los libros deben mantenerse en una dinámica de actualización. “Un libro de texto es una herramienta viva, un instrumento de apoyo para el maestro y para los niños en su aprendizaje; por lo tanto, debe estar sujeto a una dinámica permanente de actualización y mejora”, señaló.

La dependencia rechazó que exista una intención de suprimir contenidos relacionados con procesos de transformación o con el obradorismo, y aseguró que no se ha solicitado retirar referencias a luchas y movimientos insurgentes. “Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México”, indicó, al sostener que esos contenidos deben permanecer para nuevas generaciones.