Sheinbaum abre la puerta a posponer a 2028 la elección judicial y dice que evalúan costos y boletas

/ 27 febrero 2026
    Sheinbaum abre la puerta a posponer a 2028 la elección judicial y dice que evalúan costos y boletas
    La Presidenta mencionó que también se revisa “el tema de la revocación”, pero evitó profundizar en el tema. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Elecciones

CDMX

Claudia Sheinbaum

Morena

La Presidenta adelantó que cualquier ajuste se enviaría al Congreso y evitó fijar postura sobre la revocación en ese momento

CDMX.- En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “es una probabilidad” modificar la fecha de la elección del Poder Judicial para que se realice en 2028, y adelantó que el planteamiento podría enviarse como propuesta para definición del Congreso.

“Lo estamos revisando. Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta, a definición del Congreso. Estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo”, dijo en su conferencia matutina de este viernes 27 de febrero, realizada en Mazatlán, Sinaloa.

La mandataria explicó que, de concretarse un ajuste de año, también implicaría nuevas consideraciones presupuestales. “Entonces hacerlo en otro año, también implicaría sus costos entonces, estamos evaluando qué significaría”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

Sheinbaum Pardo añadió que, además del presupuesto, su gobierno analiza el componente operativo de la jornada, en particular “la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía en un año”, como parte de la evaluación sobre el calendario electoral.

En este contexto, recordó que ya no se elegiría a ministros de la Corte y al Tribunal de Justicia, al referirse al alcance de los cambios planteados en el tema judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Tras operativo contra ‘El Mencho’, 25 siguen hospitalizados; uno está grave, reporta Defensa

La Presidenta mencionó que también se revisa “el tema de la revocación”, pero evitó profundizar cuando se le preguntó: “¿La revocación de mandato para el 2017 sigue en pie?”. “Ya vamos a hablar de eso después”, respondió, al tiempo que señaló que la propuesta de reforma electoral no contempla nada respecto a esa consulta.

Sheinbaum sostuvo que la discusión se mantiene en revisión y que cualquier modificación se presentaría como propuesta legislativa, con énfasis en el impacto presupuestal y la logística para la ciudadanía.

