Sheinbaum adelanta ‘reporte buenísimo’ sobre acaparamiento de agua; exhibirá nombres

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará la próxima semana un informe sobre el acaparamiento de agua en el país, el cual, dijo, incluirá nombres de políticos y empresas.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el documento ya le fue entregado y que su contenido detalla prácticas utilizadas para concentrar el recurso y evadir pagos.

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“Me lo presentaron el otro día (el informe); está buenísimo. El acaparamiento de agua y todas las trampas que se hacían para no pagar el agua, de empresas, de políticos que se opusieron al cambio en la ley del agua y que hoy se sabe, ya lo vamos a presentar aquí, que es porque tenían concesiones que transmitían”, expuso.

Sheinbaum agregó que el reporte será dado a conocer en una conferencia próxima. “Está bueno el reporte, yo creo que ya lo vamos a presentar la próxima semana”, afirmó.

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En el mismo encuentro, la titular del Ejecutivo federal se refirió a la situación de los tribunales agrarios y sostuvo que en esa instancia se registró “mucha corrupción”, así como despojo de tierras y privatización de ejidos.

La Presidenta consideró relevante que quienes integren esos tribunales cuenten con un perfil íntegro y con conocimiento del régimen de propiedad social. “Sí es muy importante que haya gente honesta en los tribunales agrarios, y que conozca y tenga la sensibilidad con la propiedad social”, dijo.

Hasta el momento, la Presidencia no detalló el contenido completo del informe ni precisó fechas o medidas derivadas, más allá de su presentación pública en los próximos días.