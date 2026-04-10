Sheinbaum admite crisis del maíz y ofrece más apoyos; amagan con boicot 2026

CUERNAVACA, MOR.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el precio del maíz atraviesa un momento complicado y aseguró que su administración mantendrá y reforzará los apoyos al campo, luego de que organizaciones de productores advirtieran que podrían boicotear la Copa Mundial FIFA 2026 si no se atienden sus demandas. Tras encabezar el acto por el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la Exhacienda de Chinameca, Morelos, la mandataria dijo que el gobierno tiene identificado el impacto de la caída del precio del grano en los productores y afirmó que continuará el respaldo mediante programas federales.

“Vamos a seguir apoyando al campo, sabemos que hay un momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio”, declaró Sheinbaum, al enumerar esquemas como fertilizantes gratuitos, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, además de plantear asistencia técnica, maquinaria y acciones para dar valor agregado a la producción, con énfasis en pequeños productores. La Presidenta añadió que los apoyos también se dirigirán a productores medianos y que se busca elevar la productividad con acompañamiento técnico y mecanización, junto con medidas para mejorar los ingresos en zonas maiceras, según lo expresado al término del evento en Morelos.

Sheinbaum mencionó que se evaluará infraestructura hidráulica para regiones agrícolas, incluida la posibilidad de construir presas para recuperar cultivos y mejorar el riego, en coordinación con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. “Ya nos vamos a poner de acuerdo con Margarita para que pueda recuperarse el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos”, señaló. Al finalizar el acto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, sostuvo que el gobierno federal ha cumplido con los acuerdos establecidos con los productores y afirmó que existe disposición para el diálogo. “Todos los compromisos están en pleno cumplimiento (...) el gobierno siempre está dispuesto al diálogo y los acuerdos que se han firmado con ellos se han cumplido totalmente”, dijo.

Horas antes, agricultores se retiraron de la Secretaría de Gobernación (Segob) sin consensos para ingresar a una mesa de diálogo, tras señalar desacuerdos con el gremio transportista y por condiciones planteadas para liberar tramos carreteros que, afirmaron, permanecen bloqueados en distintas regiones del país. Con el cierre de instalaciones de Segob con candados y cadenas, los productores advirtieron que podrían boicotear el Mundial 2026 si sus demandas no son atendidas, en un contexto de movilizaciones y bloqueos que han presionado la negociación con el gobierno federal.

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