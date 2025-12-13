Tras muerte de interno, encuentran celulares y objetos prohibidos en penal de Culiacán

/ 13 diciembre 2025
    Tras muerte de interno, encuentran celulares y objetos prohibidos en penal de Culiacán
    El decomiso se da en medio de un reforzamiento de operativos preventivos en los penales de Sinaloa. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Una nueva inspección en módulos del centro penitenciario de Culiacán derivó en el aseguramiento de artículos prohibidos

CULIACÁN, SIN.- Durante la revisión de dos nuevos módulos del centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal aseguró diversos objetos prohibidos, entre ellos 15 cargadores para teléfonos celulares, siete puntas, cuatro módems, tres memorias USB, dos bandas anchas y dos equipos de telefonía móvil.

La inspección se llevó a cabo con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes reforzaron la seguridad en el exterior del centro de reclusión, mientras el operativo se concentró al interior de los módulos revisados.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, tras los hallazgos, se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes sobre los objetos asegurados, como parte de los procedimientos legales establecidos.

De acuerdo con la dependencia, la revisión concluyó sin incidentes y se realizó con apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quienes fueron notificadas previamente sobre las acciones que se llevarían a cabo.

Este operativo se efectuó apenas dos días después de una inspección previa en el mismo centro penitenciario, realizada tras el hallazgo del interno Álvaro “N” sin vida, colgado con una cuerda en el módulo 14, hecho que dio pie a nuevas acciones de supervisión.

En aquella revisión anterior, los elementos estatales localizaron siete cargadores para teléfonos móviles, un equipo celular, un módem y siete puntas, lo que derivó en el reforzamiento de las inspecciones al interior del penal.

Las autoridades estatales señalaron que los operativos sorpresa continuarán en los tres centros de reclusión ubicados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, como parte de los programas preventivos para mantener el orden y la seguridad en los penales.

En el caso del fallecimiento de Álvaro “N”, se informó que peritos forenses de la Fiscalía General del Estado trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte y deslindar responsabilidades. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

