Sheinbaum impulsa súper computadora Coatlicue: inversión millonaria y alianza tecnológica con Barcelona

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona como parte de su agenda internacional para fortalecer la cooperación científica y tecnológica, y revisar el avance del proyecto Coatlicue, una supercomputadora pública que se desarrolla con apoyo de esa institución. A su llegada, la mandataria fue recibida por el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien expresó su reconocimiento al trabajo de la Presidenta: “Es fantástico (el trabajo de la presidenta). México es un lugar muy bello donde hacer política es muy difícil; de eso se trata y de hacer lo mejor posible”.

El director del centro, Mateo Valero Cortés, destacó la colaboración entre México y la institución desde 1995 y explicó que el plan en desarrollo busca ampliar capacidades nacionales para atender problemas complejos que requieren el manejo de grandes volúmenes de datos. Autoridades mexicanas señalaron que Coatlicue tendrá una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y que su construcción está prevista para iniciar en 2026, con la expectativa de convertirse en la más potente de América Latina.

Valero explicó que una supercomputadora integra miles de procesadores que operan de manera simultánea y que su impacto puede reflejarse en áreas como salud, cambio climático, energía y movilidad, al impulsar investigación científica y desarrollo tecnológico.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, subrayó la profundidad de los vínculos entre España y México, y mencionó antecedentes históricos como la acogida del exilio republicano, además de referir una comunidad mexicana activa en la ciudad.

En el encuentro también participaron el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa i Roca, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant Ripoll, junto con otros funcionarios. La visita se inscribe en una estrategia para consolidar alianzas internacionales en innovación y posicionar a México como referente regional en capacidades de cómputo avanzado con infraestructura pública orientada a necesidades del Estado.

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