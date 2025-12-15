Desmantelan campamento del narco y capturan a seis en zona serrana

MORELIA, MICH.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a seis personas durante un operativo realizado en los límites entre los estados de Colima y Michoacán, tras ubicar y desmantelar un campamento presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la acción fue encabezada por personal de la V Región Militar y de la 20 Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de seguridad y justicia, así como de elementos de la Guardia Nacional.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, presuntas drogas, equipo táctico y diversos indicios relacionados con actividades ilícitas, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

El campamento fue localizado en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán, una zona rural utilizada por grupos delictivos debido a su difícil acceso y cercanía con rutas estratégicas entre ambas entidades.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se enmarca en las acciones coordinadas del Plan Michoacán, estrategia anunciada en semanas recientes por el Gobierno de México para reforzar la seguridad en regiones con presencia del crimen organizado, a la que se han sumado el Gobierno de Colima y las instancias que integran la Mesa de Coordinación Estatal.

Las personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las actividades delictivas realizadas en el campamento.

Asimismo, las autoridades indagan si los detenidos están relacionados con hechos violentos registrados el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, Michoacán, u otros delitos cometidos en la región.

Las acciones de vigilancia y patrullaje en esta zona limítrofe se mantendrán de manera permanente como parte de la estrategia federal para contener la operación de grupos criminales y restablecer condiciones de seguridad en la región. Con información de El Universal