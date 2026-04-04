Semana Santa 2026 suma 250 asesinatos en cinco días; Viernes Santo vuelve a ser el más violento

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/ 4 abril 2026
    Semana Santa 2026 suma 250 asesinatos en cinco días; Viernes Santo vuelve a ser el más violento
    Al igual que el año pasado, el Viernes Santo se convirtió en el día más violento del periodo al sumar 64 víctimas de homicidio doloso. CUARTOSCURO
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El reporte preliminar del conteo diario de la SSPC perfila un repunte de violencia en el periodo religioso y vacacional

CDMX.- La Semana Santa 2026 acumula al momento 250 asesinatos en el país, del 30 de marzo al 3 de abril, lo que representa un promedio de 50 víctimas al día, de acuerdo con el reporte preliminar de violencia homicida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El informe, elaborado con base en los reportes diarios de fiscalías y procuradurías estatales, corresponde a cinco jornadas del periodo religioso y vacacional, cuando aún faltan dos días para concluir la Semana Santa, según el propio recuento.

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Al igual que el año pasado, el Viernes Santo se convirtió en el día más violento del periodo al sumar 64 víctimas de homicidio doloso, frente a 67 registradas en el mismo día de 2025, de acuerdo con la SSPC.

En contraste, durante el Jueves Santo se reportaron 31 muertes intencionales en el país, cifra que el documento ubica como la segunda más baja de víctimas de este delito de alto impacto en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-refuerza-trabajos-en-mina-santa-fe-para-hallar-a-3-mineros-HI19778197

El conteo diario consignó 50 asesinatos el lunes 30 de marzo; 58 el martes 31; 47 el miércoles 1 de abril; 31 el jueves 2 de abril, y 64 el viernes 3 de abril, para un total preliminar de 250 víctimas.

En la distribución por entidades durante ese lapso, el reporte ubicó al Estado de México como la entidad con mayor número de homicidios, con 24 casos; seguido de Guerrero y Veracruz, con 20 cada uno; Guanajuato, con 18; Chihuahua, con 17, y Sinaloa, con 16.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prenden-fuego-a-samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-durante-quema-de-judas-en-nuevo-leon-JI19778450

También se mencionaron Tabasco, con 14 asesinatos; Baja California y Colima, con 12 cada uno, y Morelos, con 9, en el periodo del 30 de marzo al 3 de abril.

La SSPC destacó que el Estado de México registró 10 asesinatos el lunes 30 de marzo, la cifra más alta reportada por la entidad en lo que va del año, bajo el gobierno de la morenista Delfina Gómez.

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