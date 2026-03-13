Sheinbaum niega violación electoral por encuestas de Morena y remite al INE cualquier sanción

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/ 13 marzo 2026
    Sheinbaum niega violación electoral por encuestas de Morena y remite al INE cualquier sanción
    Apunta que, a su juicio, este tipo de procesos internos se han realizado anteriormente tanto por Morena como por otros partidos. CUARTOSCURO
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Desde Manzanillo, la Presidenta sostuvo que los acuerdos internos de Morena sobre encuestas no alteran el calendario electoral

MANZANILLO, COL.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Morena no viola la ley electoral tras avalar este fin de semana que en junio próximo elegirá a sus candidatos para las elecciones a gubernaturas de 2027.

En conferencia de prensa matutina en Manzanillo, Colima, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la definición de fechas para encuestas internas no implica, por sí misma, un incumplimiento de los tiempos electorales.

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“El que Morena haya tomado una decisión de cuando hacen sus encuestas pues no tiene nada que ver con los tiempos electorales. Los tiempos electorales los va a cumplir, el asunto es cuando deciden avanzar, y eso decidió el partido”, señaló.

Sheinbaum indicó que, en caso de que exista alguna falta por adelantarse a los plazos, corresponde a la autoridad electoral determinarlo. “Si hay una sanción porque hay adelanto en las campañas pues lo tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral”, dijo.

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Al responder a un cuestionamiento sobre una posible violación a la ley, la Presidenta rechazó esa interpretación. “En tu pregunta estás implicando que hay una violación a la ley, pues yo no considero eso”, expresó.

Añadió que, a su juicio, este tipo de procesos internos se han realizado anteriormente tanto por Morena como por otros partidos, y subrayó que la diferencia radica en el método de selección.

“¿Qué es lo que pasa con Morena? Que a diferencia de los otros partidos que hay dedazo de quienes son los candidatos, pues se elige por lo que la gente quiere que sean las encuestas”, afirmó.

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