Sheinbaum pide a medios abrirse al debate y garantizar la pluralidad informativa

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la libertad de expresión “no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos”, y exhortó a los medios de comunicación del país a abrirse al debate y a la diversidad de voces, igual que el gobierno.

Durante el Encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la mandataria federal destacó que el nuevo contexto mediático exige pluralidad y contraste de ideas, pues el público actual “no quiere escuchar una sola versión de los hechos, quiere entender, comparar y participar”.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León

“Reconocer que la libertad de expresión se ejerce plenamente solo cuando hay debate y diversidad de voces. Cerrarse a una sola opinión no solo limita el debate, también aleja a las audiencias”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no reprime ni censura, sino que defiende la libertad de expresión como base de la democracia y la justicia. Reiteró su apuesta por una prensa libre, plural y responsable, al tiempo que reconoció que las diferencias son parte natural de la vida democrática.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen frenar asesinatos de funcionarios con nueva comisión

“Qué bueno que no pensamos igual. Lo importante es garantizar la libertad de expresión y, al mismo tiempo, mantenernos unidos frente a las amenazas externas”, dijo.

La presidenta señaló que el país atraviesa una etapa de mayor conciencia y participación ciudadana, donde la información ya no puede considerarse un privilegio, sino un derecho de las audiencias.

“El público no solo escucha: participa, opina y exige. Los medios tienen un gran papel que desempeñar al abrir sus micrófonos, cámaras y espacios a todas las voces; ese es el reflejo de la pluralidad que somos como país”, concluyó. Con información de El Universal