Sheinbaum pide a medios abrirse al debate y garantizar la pluralidad informativa

Noticias
12 noviembre 2025
    Sheinbaum pide a medios abrirse al debate y garantizar la pluralidad informativa
    Señaló que la información ya no puede considerarse un privilegio, sino un derecho de las audiencias. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta aseguró que su gobierno no censura ni reprime, sino que apuesta por una prensa libre y responsable

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la libertad de expresión “no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos”, y exhortó a los medios de comunicación del país a abrirse al debate y a la diversidad de voces, igual que el gobierno.

Durante el Encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la mandataria federal destacó que el nuevo contexto mediático exige pluralidad y contraste de ideas, pues el público actual “no quiere escuchar una sola versión de los hechos, quiere entender, comparar y participar”.

“Reconocer que la libertad de expresión se ejerce plenamente solo cuando hay debate y diversidad de voces. Cerrarse a una sola opinión no solo limita el debate, también aleja a las audiencias”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no reprime ni censura, sino que defiende la libertad de expresión como base de la democracia y la justicia. Reiteró su apuesta por una prensa libre, plural y responsable, al tiempo que reconoció que las diferencias son parte natural de la vida democrática.

“Qué bueno que no pensamos igual. Lo importante es garantizar la libertad de expresión y, al mismo tiempo, mantenernos unidos frente a las amenazas externas”, dijo.

La presidenta señaló que el país atraviesa una etapa de mayor conciencia y participación ciudadana, donde la información ya no puede considerarse un privilegio, sino un derecho de las audiencias.

“El público no solo escucha: participa, opina y exige. Los medios tienen un gran papel que desempeñar al abrir sus micrófonos, cámaras y espacios a todas las voces; ese es el reflejo de la pluralidad que somos como país”, concluyó. Con información de El Universal

