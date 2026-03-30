Sheinbaum promete inauguración ‘histórica’ del Mundial 2026 tras reunión con Infantino en Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para sostener una reunión de trabajo orientada a ultimar detalles de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La visita ocurre a poco más de dos meses del inicio del torneo, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, y cuya inauguración está prevista para el 11 de junio en el estadio sede de Ciudad de México, con el partido México contra Sudáfrica.

Tras el encuentro, la mandataria difundió un video en el que ambos aparecen sosteniendo un banderín conmemorativo. “Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional”, escribió. En la grabación, Sheinbaum señaló: “Estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”. Infantino, por su parte, calificó el torneo como “una fiesta” y llamó a la afición a apoyar con “mucha porra” a la Selección Nacional.

La Presidenta mencionó que el desayuno compartido incluyó omelette de flor de calabaza, comentario que Infantino celebró durante el intercambio, de acuerdo con el propio video. Al cierre de la reunión, el directivo entregó a Sheinbaum las tarjetas oficiales de la FIFA —amarilla y roja— y bromeó: “Si alguien se porta mal, la tarjeta roja. ¡Cuidado!”. La mandataria reaccionó entre risas y mostró las tarjetas a cámara.

De acuerdo con información oficial citada tras la visita, en la reunión se revisaron protocolos de movilidad, seguridad y logística para las sedes mexicanas, en seguimiento a evaluaciones recientes de operación. Infantino se retiró de Palacio Nacional sin declaraciones a medios, mientras el gobierno federal destacó el encuentro como parte de la coordinación rumbo al torneo.

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