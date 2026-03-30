Sheinbaum promete inauguración ‘histórica’ del Mundial 2026 tras reunión con Infantino en Palacio

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 marzo 2026
    Sheinbaum promete inauguración ‘histórica’ del Mundial 2026 tras reunión con Infantino en Palacio
    Al cierre de la reunión, el directivo entregó a Sheinbaum las tarjetas oficiales de la FIFA. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Inauguraciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
FIFA

En el encuentro hablaron de logística y del partido inaugural del 11 de junio en Ciudad de México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para sostener una reunión de trabajo orientada a ultimar detalles de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La visita ocurre a poco más de dos meses del inicio del torneo, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, y cuya inauguración está prevista para el 11 de junio en el estadio sede de Ciudad de México, con el partido México contra Sudáfrica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-va-contra-ice-tras-muertes-de-connacionales-en-centros-de-detencion-AM19737403

Tras el encuentro, la mandataria difundió un video en el que ambos aparecen sosteniendo un banderín conmemorativo. “Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional”, escribió.

En la grabación, Sheinbaum señaló: “Estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”. Infantino, por su parte, calificó el torneo como “una fiesta” y llamó a la afición a apoyar con “mucha porra” a la Selección Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/uif-blinda-a-empresas-del-bienestar-ligadas-a-cunado-de-amlo-sin-movimientos-inusuales-dice-shcp-BL19740230

La Presidenta mencionó que el desayuno compartido incluyó omelette de flor de calabaza, comentario que Infantino celebró durante el intercambio, de acuerdo con el propio video.

Al cierre de la reunión, el directivo entregó a Sheinbaum las tarjetas oficiales de la FIFA —amarilla y roja— y bromeó: “Si alguien se porta mal, la tarjeta roja. ¡Cuidado!”. La mandataria reaccionó entre risas y mostró las tarjetas a cámara.

De acuerdo con información oficial citada tras la visita, en la reunión se revisaron protocolos de movilidad, seguridad y logística para las sedes mexicanas, en seguimiento a evaluaciones recientes de operación.

Infantino se retiró de Palacio Nacional sin declaraciones a medios, mientras el gobierno federal destacó el encuentro como parte de la coordinación rumbo al torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inauguraciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
FIFA

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión
Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos.

Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump.

EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares
Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar.

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
Fotografía cedida del 1 de marzo del 2003 del miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, poco después de ser capturado en Rawalpindi, Pakistán.

Caso contra el “cerebro” del 11S sigue estancado y aún no hay fecha para un juicio