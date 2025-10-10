Sheinbaum respalda acuerdo de paz en Gaza y pide respeto a la soberanía de los pueblos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que el acuerdo de paz alcanzado en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, con mediación del gobierno de Estados Unidos, permita avanzar hacia la estabilidad en la región.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció la participación del mandatario estadounidense Donald Trump en las negociaciones y reiteró su llamado a favor de la soberanía de los pueblos.

TE PUEDE INTERESAR: La presidenta de México es popular. También lo es su doble profesional

“Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz, que parece se ha llegado. Lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos”, declaró la mandataria.

Sheinbaum subrayó que su gobierno observa con esperanza los avances del pacto y confió en que sea “un verdadero acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum revela: ‘Salinas Pliego no ha dado señales de querer pagar sus impuestos’

En otro tema, la presidenta informó que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente dar seguimiento al caso de los seis mexicanos detenidos por Israel, luego de que la embajadora de ese país, Einat Kranz Neiger, negara que hubieran sufrido malos tratos.

“Ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la Flotilla y que afortunadamente ya están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan”, dijo. Con información de El Universal