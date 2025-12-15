Sheinbaum se deslinda de Amparo Casar y deja el caso a la Fiscalía

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el caso de la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser cuestionada sobre el tema.

En conferencia en Palacio Nacional, la mandataria recordó que se trata de un asunto que fue ampliamente discutido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente por la forma en que se habría otorgado dicha pensión, pero subrayó que la dimensión penal debe ser atendida por las autoridades ministeriales.

“Fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero la parte de la Fiscalía se la dejaría a la Fiscalía para que la propia fiscal explicara por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron”, expresó.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no intervendrá en el proceso judicial y que corresponde a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informar sobre los alcances de la denuncia, el momento en que fue presentada y las razones que motivaron la citación judicial de Casar.

Este sábado, la FGR emitió un posicionamiento público en el que rechazó que exista “sesgo” o “consigna” en la investigación relacionada con la presunta pensión ilícita que recibe la académica por parte de Pemex, ante las críticas de diversos sectores.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la institución precisó que la carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre de este año y no de manera reciente, como se ha señalado en algunas versiones públicas.

La Fiscalía indicó que actualmente se revisa de manera detallada la integración de la indagatoria, con el objetivo de verificar que el proceso se haya realizado conforme a derecho, una vez que el caso fue presentado ante una jueza federal.

La investigación se centra en un presunto uso indebido de atribuciones relacionado con el otorgamiento de la pensión, sin que hasta el momento se haya emitido una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de la implicada. Con información de El Universal