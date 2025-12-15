Fiscalía Nuevo León confirma muerte del chofer del camión volcado en Apodaca

MONTERREY, NL.- De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el chofer de la unidad 611 que volcó en Apodaca, Nuevo León falleció en el percance vial junto con siete personas más.

De manera extraoficial, el conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años.

Hasta el momento, no se tiene la identificación de los demás muertos, salvo Javier Ramos González, de 45 años, quien sufrió la amputación del brazo izquierdo.