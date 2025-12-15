Fiscalía Nuevo León confirma muerte del chofer del camión volcado en Apodaca
El IMSS precisó que brindó atención a 61 pasajeros de la unidad, así como las ocho personas que perdieron la vida
MONTERREY, NL.- De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el chofer de la unidad 611 que volcó en Apodaca, Nuevo León falleció en el percance vial junto con siete personas más.
De manera extraoficial, el conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años.
Hasta el momento, no se tiene la identificación de los demás muertos, salvo Javier Ramos González, de 45 años, quien sufrió la amputación del brazo izquierdo.
El trágico accidente se registró la tarde del domingo sobre la carretera Miguel Alemán, en los límites de Apodaca y Pesquería
SON 61 LESIONADOS
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisó que brindó atención a 61 pasajeros de la unidad accidentada en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona número 67.
Al corte de las 11:00 horas de este lunes, 33 de los pacientes fueron dados de alta por mejoría, 18 permanecen estables en el Hospital 67, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese mismo nosocomio, cuatro fueron trasladados al Hospital Metropolitano y uno al Hospital Universitario