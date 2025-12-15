Fiscalía Nuevo León confirma muerte del chofer del camión volcado en Apodaca

México
/ 15 diciembre 2025
    El fatal accidente se registró sobre la Carretera Miguel Alemán la tarde del domingo. CORTESÍA
    El fatal accidente se registró sobre la Carretera Miguel Alemán la tarde del domingo. CORTESÍA

El IMSS precisó que brindó atención a 61 pasajeros de la unidad, así como las ocho personas que perdieron la vida

MONTERREY, NL.- De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el chofer de la unidad 611 que volcó en Apodaca, Nuevo León falleció en el percance vial junto con siete personas más.

De manera extraoficial, el conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años.

Hasta el momento, no se tiene la identificación de los demás muertos, salvo Javier Ramos González, de 45 años, quien sufrió la amputación del brazo izquierdo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL

El trágico accidente se registró la tarde del domingo sobre la carretera Miguel Alemán, en los límites de Apodaca y Pesquería

SON 61 LESIONADOS

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisó que brindó atención a 61 pasajeros de la unidad accidentada en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona número 67.

Al corte de las 11:00 horas de este lunes, 33 de los pacientes fueron dados de alta por mejoría, 18 permanecen estables en el Hospital 67, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese mismo nosocomio, cuatro fueron trasladados al Hospital Metropolitano y uno al Hospital Universitario

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

