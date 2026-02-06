Sheinbaum se desmarca de la sucesión en Michoacán: ‘no es asunto de la presidenta’

Noticias
/ 6 febrero 2026
    Sheinbaum se desmarca de la sucesión en Michoacán: ‘no es asunto de la presidenta’
    Reiteró que la estrategia federal en la entidad se mantiene enfocada en la coordinación y en acciones para mejorar condiciones de seguridad. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Inseguridad

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Evitó entrar al juego sucesorio y trasladó la decisión a la ciudadanía y a los métodos internos de los partidos, mientras defendió la estrategia federal de seguridad en el estado

MORELIA, MICH.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán, donde se mencionan los nombres de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco.

“Ya le corresponde a la gente, eso ya no es un asunto de la presidenta, la gente va a tomar la mejor decisión. El pueblo de Michoacán es un pueblo trabajador, inteligente como todo el pueblo de México y tomarán la decisión que consideren pertinentes”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Cae 'El Flaco', operador de 'Los Salazar' del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, se le preguntó si pedirá a eventuales candidatos cuidar posturas para evitar politizar temas de seguridad o cercanía con la población. Sheinbaum respondió que esa definición depende de cada actor.

“Ya depende de cada quien, ¿no? Nosotros estamos haciendo este trabajo por el bien del pueblo de Michoacán. Ese es el objetivo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán ha vivido pues muchos años de violencia por diferentes razones, pero sobre todo se desató mucho la violencia en el periodo de (Felipe) Calderón”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Sheinbaum aseguró que, desde la llegada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la inseguridad ha disminuido por el trabajo coordinado de fuerzas de seguridad y justicia, así como por la atención a la población, por lo que consideró que corresponde a los partidos definir sus candidaturas.

Sobre los mecanismos internos, señaló que en Morena se realizan encuestas para seleccionar a quienes competirán en elecciones, y contrastó que otros partidos utilizan procedimientos distintos para elegir candidatas y candidatos.

En ese marco, la mandataria reiteró que la estrategia federal en la entidad se mantiene enfocada en la coordinación y en acciones para mejorar condiciones de seguridad, mientras evitó referirse a perfiles específicos rumbo a la contienda estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

