Sheinbaum se reunirá el 19 de marzo con el presidente de Alemania en Cancún, durante Convención Bancaria

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/ 17 marzo 2026
    Sheinbaum se reunirá el 19 de marzo con el presidente de Alemania en Cancún, durante Convención Bancaria
    Alista un encuentro este jueves 19 de marzo con el presidente de Alemania. ESPECIAL
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Comercio, inversión y cooperación cultural y educativa estarán en la conversación, en medio de la actualización del acuerdo con Europa

CDMX.- En el marco de la Convención Bancaria en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un encuentro este jueves 19 de marzo con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Durante su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que la reunión se centrará en asuntos de la relación bilateral entre ambos países.

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Sheinbaum Pardo señaló que abordarán los temas que, dijo, se tratan de manera habitual en visitas de jefes de Estado, como la relación de amistad y la cooperación cultural y comercial.

“Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial”, expresó al referirse a la agenda prevista para el encuentro.

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La Presidenta añadió que a estos asuntos se suman los relacionados con comercio, inversión y educación, con énfasis en el interés de empresas extranjeras por participar en proyectos en México.

En ese contexto, recordó que está en marcha la actualización del tratado comercial con Europa y que, de acuerdo con lo expuesto en su conferencia, la presentación de ese proceso está prevista para abril.

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También mencionó que recientemente estuvieron en el país empresarios de los países nórdicos, en el marco de esa actualización, con interés en invertir en México y conocer el curso de las negociaciones.

Sheinbaum indicó que una agenda similar se plantea para la reunión con el presidente de Alemania, con temas culturales, educativos, de comercio y de inversión.

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