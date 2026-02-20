García Harfuch descarta que Nancy Guthrie fuera trasladada a México tras secuestro en Arizona

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense de ‘Today’ de la cadena CBS Savannah Guthrie, fuera trasladada a México, luego que el pasado 31 de enero fuera secuestrada en Arizona, Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Guanajuato, el secretario fue cuestionado por la prensa acerca de las versiones de autoridades estadounidenses de que la mujer fuera trasladada al país. TE PUEDE INTERESAR: Madres Buscadoras de Sonora difunden ficha de Nancy Guthrie, secuestrada en Arizona Destacó que autoridades mexicanas preguntaron al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) si existía alguna línea de investigación que sugiriera que la mujer fuera llevada al estado mexicano de Sonora, a lo que los estadounidenses negaron. “Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea en este caso en México”, afirmó García Harfuch.

El titular de la SSPC reiteró que no hay “ningún indicio, ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país”. García Harfuch detalló que las reuniones que tuvo con funcionarios de EU en Washington D.C. fueron “de seguimiento, que son permanentes, con personal del Departamento de Justicia y otras agencias en materia de seguridad, en realidad son de seguimiento y de intercambio de información”. TE PUEDE INTERESAR: Investigadores piden a vecinos videos por desaparición de Nancy Guthrie, expertos afirman que verificar las pistas es vital ¿NANCY ESTÁ EN MÉXICO? El medio de comunicación TMZ afirmó que el FBI consideraba que Guthrie pudo haber sido trasladada a México, por lo que mantenía contacto con el vecino país para llevar a cabo la búsqueda. La misma Fiscalía General de Justicia de Sonora rechazó haber recibido una solicitud formal por Arizona para localizar a la madre de la presentadora de televisión. “Hasta el momento, esta institución no ha recibido solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con dicho caso”, señala el desplegado. TE PUEDE INTERESAR: Investigan en Arizona la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, una famosa presentadora de NBC MADRES BUSCADORAS TRABAJAN PARA LOCALIZAR A NANCY Las Madres Buscadoras de Sonora han emitido una ficha de búsqueda, a través de su página de Facebook, para obtener información sobre el paradero de la mujer de la tercera edad que fue secuestrada en Tucson, Arizona. “Autoridades estadounidenses investigan la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la presentadora nacional Savannah Guthrie. De acuerdo con las indagatorias, la mujer podría encontrarse en territorio sonorense”, dice la publicación del colectivo. Las Madres Buscadoras establecieron que detectives recibieron correos electrónicos anónimos, en los que se sugiere que Nancy pudo haber sido trasladada a México. En caso de obtener información relevante, se brindó un número telefónico para aportarla a la investigación: 662 341 5616.