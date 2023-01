Si aplican reformas electorales en 2024, nos espera ‘un horror’: Lorenzo Córdova

Este día, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, habló sobre los riesgos de la reforma electoral.

Lo anterior durante la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan en ataque armado a la titular de unidad antisecuestro de Colima

Córdova insistió en que apenas se concluya en el Senado el proceso legislativo que dejó pendiente el Plan B de la reforma electoral, ese organismo y los 32 órganos locales electorales, además de miles de trabajadores, emprenderán la defensa jurídica de “los pilares” de la democracia y de los derechos laborales.

Esa reforma no generará condiciones de competencia democrática, pues constituye “una constelación de inconstitucionalidades”, dijo Córdova. “Si no va a haber certidumbre, lo que nos espera es un horror, porque una parte de la población no va a creer en esa elección (la de 2024) y no la va a legitimar”, aseguró.

Ahí refirió que las enmiendas afectan a las cinco grandes conquistas democráticas que se han alcanzado en el país: la primera, la autonomía y la independencia de los órganos electorales; la segunda, la existencia de un Servicio Profesional Electoral, es decir, de un cuerpo de profesionales que ingresan a este servicio por concurso público.

La tercera, dijo Córdova, la presencia permanente del INE en todo el territorio a través de oficinas desconcentradas y permanentes, lo que permitirá que se cumpla puntualmente la función de expedir la credencial para votar con fotografía y la actualización del padrón electoral.

La cuarta, refirió, la existencia de un padrón electoral manejado con criterios técnicos bajo la supervisión de los partidos políticos, pero construido sin criterios políticos y administrado de manera autónoma e independiente de los partidos y el gobierno. Y en quinto lugar, las condiciones de la equidad de la competencia.

(Con información de Expansión)