‘Sí hay contienda y se va a poner buena’, asegura Xóchitl Gálvez

CDMX.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que “sí hay contienda” para las elecciones presidenciales de 2024 “y se va a poner buena”, luego de ser elegida en el bloque opositor para representarlos en el proceso electoral por la Presidencia de la República.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló en una conferencia de prensa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que “con alegría” enfrentará el reto electoral del próximo año.

“Mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ése es el enojo del presidente. Yo no tengo la culpa que ande de malas. Yo ando de buenas”, afirmó la legisladora.

La virtual candidata aseguró que mucha gente le dice: “estamos felices, tenemos esperanza porque sentía que este arroz ya se había cocido. Como que ya casi casi era que el dedazo del miércoles, que quién va a ser y no, hoy sí hay contienda”.

Gálvez también reconoció a los miembros del Frente Amplio por México, dijo estar impresionada por la unión que caracterizó al proceso interno. “Todos aquellos que apostaban que nos íbamos a pelear, a dividir”, expresó.

“Todo esto que hicieron desde el Palacio Nacional para tratar de echar a pelear a Beatriz Paredes y a una servidora, no lo logró el presidente, porque para mí Beatriz es una mujer inteligente”, enfatizó.