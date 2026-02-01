Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático

/ 1 febrero 2026
    Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático
    Se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En San Carlos, la Presidenta encabezó la apertura de un museo subacuático ligado al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense

GUAYMAS, SON.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo, en San Carlos, la inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) y la ceremonia de hundimiento controlado de un buque que se integró a esa infraestructura marina, como parte de su gira de trabajo por Sonora.

El acto se realizó a bordo del Buque Usumacinta, con la presencia del titular de la Secretaría de Marina, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, además de autoridades civiles, navales y militares, así como representantes del sector empresarial.

Durante la jornada se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino, entre ellos un avión, un helicóptero y diversas embarcaciones.

De acuerdo con el reporte, estas acciones forman parte de un proyecto impulsado por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con el gobierno estatal y la Secretaría de Turismo de Sonora, con el objetivo de fortalecer la protección de los recursos marinos, la preservación del medio ambiente y la promoción del turismo náutico.

El SAAS inició en marzo de 2022 con el hundimiento del ex buque Santos PO106 y, a la fecha, está integrado por cuatro buques —Santos PO106, Suchiate BI-05, PC-208 “De la Fuente” y “Eltanin”— además de un helicóptero, un fuselaje de avión, un vehículo anfibio y tres piezas de artillería naval, lo que suma diez estructuras de las quince contempladas en el proyecto.

El arrecife se localiza en las inmediaciones del Cerro Tetakawi y, según registros oficiales citados en la información, hasta diciembre de 2025 el proyecto reportaba un avance superior a 70%; en el sitio se ha documentado presencia de especies como sardina, ostión, cochito, roncador, pulpo, mariposa coral, estrellas de mar y pargo amarillo.

La Secretaría de Economía y Turismo de Sonora informó que en el área se han identificado cerca de nueve mil peces y al menos diez especies de invertebrados marinos, con aproximadamente dos mil ejemplares; además, el proyecto contempla el hundimiento de cuatro artefactos navales adicionales para completar el sistema arrecifal artificial.

Previamente, la Presidenta inauguró la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, obra destinada a mejorar la conectividad regional, como parte de las actividades programadas durante su gira por la entidad. Con información de La Jornada

