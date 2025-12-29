‘Si no cumplimos, nos retiran el respaldo’: Sheinbaum sobre apoyo popular a la 4T

/ 29 diciembre 2025
    ‘Si no cumplimos, nos retiran el respaldo’: Sheinbaum sobre apoyo popular a la 4T
    El gobierno federal ha reiterado que su agenda prioriza políticas orientadas al combate a la pobreza. /FOTO: CUARTOSCURO
La mandataria sostuvo que la continuidad del respaldo ciudadano depende del cumplimiento de compromisos, con énfasis en mejorar condiciones de vida

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la población mexicana respalda a la llamada Cuarta Transformación porque, dijo, hay “honestidad” y “resultados” en la conducción del gobierno federal.

En conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que su administración tiene la responsabilidad de continuar entregando resultados y de cumplir los compromisos asumidos, con el objetivo de que la población “viva mejor” y sigan disminuyendo la pobreza y las desigualdades.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos

Sheinbaum señaló que el respaldo ciudadano está vinculado al cumplimiento de lo prometido por su gobierno y afirmó que esa obligación se mantiene como parte central de su gestión.

“La gente está con la transformación, el pueblo. ¿Por qué? Porque hay honestidad y porque hay resultados, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que sigamos disminuyendo la pobreza, las desigualdades, que cumplamos con todo lo que nos comprometimos y lo estamos haciendo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Realiza FGR peritajes donde descarriló Tren del Istmo

La presidenta añadió que, en caso de que su gobierno no cumpliera con los compromisos asumidos, la población retiraría su apoyo al proyecto político que encabeza. “Si no lo hiciéramos, pues entonces la gente nos retiraría su respaldo”, sostuvo.

La mandataria no detalló a qué compromisos específicos se refería durante la declaración, pero enmarcó su mensaje en la necesidad de mantener el cumplimiento de metas relacionadas con bienestar y reducción de desigualdades.

El gobierno federal ha reiterado que su agenda prioriza políticas orientadas al combate a la pobreza y la ampliación de programas sociales, en un contexto de seguimiento a resultados y evaluación pública. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

