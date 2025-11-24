‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres

CDMX.- En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña “Si te tocan, nos toca”, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La iniciativa difundirá 12 mensajes en mercados, plazas, unidades de transporte y distintos espacios públicos de la capital.

Al anunciar la campaña en la Glorieta de Insurgentes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el mensaje central busca recordar que cualquier agresión contra una mujer debe activar una respuesta institucional inmediata. No obstante, añadió que también se transmitirán mensajes dirigidos a la ciudadanía y, en particular, a los hombres.

“Si te tocan, nos toca ser hombres que reflexionan y deciden no ejercer violencias. Si te tocan, nos toca ser las personas que no cierran los ojos ante el abuso”, afirmó. Subrayó que la campaña apela a la responsabilidad colectiva y a la sensibilización social como elementos clave para erradicar la violencia de género.