‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres

/ 24 noviembre 2025
    ‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres
    Como parte de las medidas anunciadas, adelantó que el gobierno capitalino presentará un nuevo programa social dirigido a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. /FOTO: ESPECIAL

La capital desplegará 12 mensajes de sensibilización en espacios públicos y pondrá en marcha 16 días de activismo, además de nuevos programas y medidas de protección

CDMX.- En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña “Si te tocan, nos toca”, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La iniciativa difundirá 12 mensajes en mercados, plazas, unidades de transporte y distintos espacios públicos de la capital.

Al anunciar la campaña en la Glorieta de Insurgentes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el mensaje central busca recordar que cualquier agresión contra una mujer debe activar una respuesta institucional inmediata. No obstante, añadió que también se transmitirán mensajes dirigidos a la ciudadanía y, en particular, a los hombres.

“Si te tocan, nos toca ser hombres que reflexionan y deciden no ejercer violencias. Si te tocan, nos toca ser las personas que no cierran los ojos ante el abuso”, afirmó. Subrayó que la campaña apela a la responsabilidad colectiva y a la sensibilización social como elementos clave para erradicar la violencia de género.

Brugada detalló que desde mañana y hasta el 10 de diciembre se llevarán a cabo los 16 días de activismo en el marco del 25N, con más de 250 actividades distribuidas por toda la ciudad. Estas incluirán eventos culturales, talleres psicológicos, asesorías legales y acciones comunitarias.

Como parte de las medidas anunciadas, adelantó que el gobierno capitalino presentará un nuevo programa social dirigido a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. El proyecto busca brindar apoyo integral a menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, informó que se firmará un convenio con rutas concesionadas de transporte público para reforzar la prevención y sanción del acoso y abuso sexual en unidades de pasajeros. El acuerdo pretende establecer protocolos claros para conductores y concesionarios.

Finalmente, Brugada dio a conocer la puesta en marcha de la “Oleada Violeta”, un equipo de mujeres que recorrerá calles y visitará hogares para difundir información sobre prevención de violencia, derechos y servicios de atención disponibles en la CDMX. Con información de El Universal

Feminismo

CDMX

Clara Brugada

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

