Si un ebrio mata, pagará pensión: proponen mensualidad obligatoria para hijos de la víctima

CDMX.- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para que los conductores ebrios que provoquen la muerte de una persona, además del pago de una indemnización, estén obligados a otorgar una pensión mensual a las hijas e hijos de sus víctimas. Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la ley contempla la reparación del daño, pero que en la práctica suele limitarse a una indemnización única, la cual consideró insuficiente para atender necesidades de largo plazo de niñas, niños y adolescentes que dependían económicamente de la víctima.

“Lo que estamos proponiendo es que la reparación del daño sea real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de quienes se quedan”, señaló. La propuesta plantea adicionar el artículo 140 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, a fin de establecer que un juez determine el monto de la pensión con base en los ingresos de la víctima y las necesidades de las personas beneficiarias.

Peralta explicó que, cuando la víctima contaba con empleo o ingreso formal, la pensión se calcularía con base en el salario que percibía, considerando el nivel de vida que sostenía para su familia. Indicó que, en casos en los que la víctima no tenía un empleo remunerado, el cálculo se realizaría tomando en cuenta los gastos asociados a labores de cuidado, alimentación, atención y acompañamiento aportados dentro del núcleo familiar. “Las labores del hogar también generan valor y sostienen familias, por eso deben ser reconocidas al momento de fijar la reparación del daño”, afirmó.

La iniciativa establece que la pensión podría extenderse hasta que las hijas, hijos o dependientes económicos alcancen la mayoría de edad, o bajo las condiciones que la autoridad judicial determine si continúan estudiando. Además, la propuesta contempla adicionar el artículo 67 Bis a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para reconocer a las hijas e hijos como víctimas indirectas y permitirles acceder a apoyos económicos mensuales por parte del Estado mientras se desarrolla el proceso judicial.

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