Sigue remodelación del AICM tras apertura del AIFA, señala AMLO

De manera paralela a la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno federal continuará con obras para remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM), expuso este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay presupuesto para eso y se van a mejorar las dos terminales del Aeropuerto de la Ciudad de México, se van a modernizar, ese es el propósito”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

Recalcó que desde hace dos años comenzó, con un elevado presupuesto, la rehabilitación del AICM para remodelación de los baños, pistas y rampas, para atender lo que es un problema estructural por los hundimientos. Adelantó que en breve se presentará un balance de las acciones con este objetivo.

Además, apuntó que el AICM “se salvó”, porque si se hubiera concretado el proyecto del aeropuerto en Texcoco, se buscaba cancelar la operación de la terminal actual.

Lo que se buscaba con ello era que el actual aeropuerto se destinara a un proyecto inmobiliario, y lo cual ha causado molestias.

Agregó: “Alcanzo a entender el enojo de una empresa que le habían entregado la construcción de una pista y que se iban a rayar, entiendo porque se les fue su negocio, pero ¿y los que no estaban metidos y están en contra de que se haya tomado la decisión de hacer el aeropuerto Felipe Ángeles?, ¿en qué se les afectó si el país se ahorró más de 100 mil millones de pesos por no permitir esa tranza”.

Por eso cuestionó “¿cuál es su enojo?, es irracional, no tiene que ver con lo económico, no se les afectó, al contrario, porque ese dinero se usa para otras obras públicas en beneficio de todos. No, es un asunto ideológico, es el dogma, es el pensamiento conservador”.

No obstante, ponderó que “no debemos estar aspirando al pensamiento único, que nada más exista nuestra forma de pensar. No. La democracia es pluralidad, todo es cuestión de debatir”.

Momentos antes, se pronunció por no se debe exigir una disculpa pública a quienes han difundido noticias falsa, ya que “están en su derecho” y “siendo respetuosos es conveniente que no pensamos igual, nos conviene a las partes no ser iguales, yo diría que hasta les agradezco porque son buenos promotores de nuestro movimiento, es que nos ayudan para consolidar la conciencia ciudadana en favor del cambio”.

Si no fuesen tan “obvios” en la defensa de sus causas, le costaría más trabajo. Como ejemplo, mostró un tuit de la senadora Lily Tellez, en el que asegura que el próximo sexenio se revertirá el decreto de protección del lago de Texcoco para revivir el proyecto del aeropuerto en esta zona, con un vuelo inaugural a Canadá.

En seguida preguntó: “¿no ayuda esto al proceso de transformación?, son muy buenos promotores del movimiento”.

Por su parte, explicó que la forma en que contrarresta la información falsa es con su conferencia matutina y refrendó que no se censura a nadie.