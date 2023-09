Simpatizantes de Marcelo Ebrard denuncian en Chiapas supuesta manipulación de urnas

De acuerdo a las declaraciones, seguidores de Adán Augusto exigieron la entrega de la paquetería que contenían las encuestas que transportaban vehículos no oficiales en Tuxtla Gutiérrez.

Simpatizantes de Marcelo Ebrard denunciaron, la tarde del domingo, el presunto secuestro de cinco paquetes de encuestas electorales que serían utilizados para definir quién será el próximo C oordinador Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación.

URNAS PERMANECIERON POR 3 HORAS EN AUTOS NO OFICIALES

“Ya me iba cuando me doy cuenta de que en la parte de atrás el montón de cajitas, ósea en el coche, en el asiento de atrás el montón de urnas, están ahí las urnas en este carro, entonces le digo de aquí no te vas y hay algunas urnas que estaban abiertas, ahorita las empezaron a cerrar allá dentro”, declaró.

Pasaron tres horas antes de que el supervisor de las encuestas descendiera del vehículo y mostrara frente a dos notarios las urnas que llevaba en el interior de una mochila. Debido a esto, los militantes de Morena acordaron resguardar las urnas para ser trasladadas a la Ciudad de México, custodiadas por los representantes de los distritos 6 y 9 para que no contabilizadas.

LA ENCUESTA CONTINÚA

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, informó que el proceso interno continuaría durante el lunes, ya que del levantamiento de los 12 mil 500 cuestionarios solo se lleva el 80%, por lo que se espera completar el total de las encuestas en el transcurso del día de hoy.

De acuerdo a LATINUS, las autoridades estatales se encuentran investigando los hecho para esclarecer la situación, garantizando que el proceso se cumpla de manera democrática y justa. Hasta el momento, la atención del estado se centra en la respuesta de las autoridades ante las denuncias.