‘Son tendenciosos y agresivos’: AMLO acusa que medios de Coahuila están controlados por el gobierno

“Todo esto que les estoy hablando de Coahuila, no, que el Reforma o El Norte, en contra de los Moreira, ahora, revisen, El Norte, a ver si están en contra del candidato de los Moreira, no, ahí no, y hasta de nuestros amigos de Milenio, que no se llevan bien, pero en el caso de los Moreira, ahí están juntos, porque están los contratos de publicidad”, detalló.

López Obrador arremetió contra los medios de Coahuila y los acusó de estar controlados por el Gobierno del Estado desde hace décadas y los calificó como tendenciosos y agresivos con su persona.

“Yo iba a Coahuila y era asedio, una agresividad de los medios, les estoy hablando de hace 20, 15, 10, 5 años, todas las preguntas tendenciosas, porque todos los medios controlados, por el Gobierno del Estado, subvencionados todos, periódicos, radios, los canales de televisión, bueno si voy hoy es lo mismo, lo mismo, cuánto cuesta eso, dos, tres mil millones al año, esa publicidad, entonces hay que cambiar eso”, acusó.

El mandatario dijo que no va a “estar vetando todo, pero se debe de controlar”, esto al criticar la publicidad de los gobiernos estatales.

Señaló que se debe de regular la publicidad pagada por el gobierno estatal, pues esta tiene un propósito ‘faccioso’ con la intención de apoyar a un partido o un candidato.

“Realmente se debe de controlar, hay muchísimas necesidades en los estados, no es posible que se utilice tanto dinero para la publicidad en general para los gobiernos en todo el país, pero si es mucha presión, del dinero, lo peor de todo es que toda esa publicidad pagada por el gobierno tiene un propósito faccioso, es apoyar a un partido, a un candidato, es no tocar a la autoridad ni con el pétalo de una rosa”, acusó.

Sobre el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, AMLO consideró que “es intocable” por los medios de comunicación locales, pues afirmó que la prensa cuestiona al presidente, pero no hace lo mismo con el mandatario estatal.

“En el país a mí me pueden cuestionar, en Chihuahua, en cualquier lugar, a la gobernadora; yo voy a Coahuila y me cuestionan, bueno, cuando queríamos resolver lo del problema del agua, que ya estamos resolviendo, una campaña en contra, pero al gobernador no, intocable, hagan el estudio, o sea y lo que no suena lógico suena metálico”, concluyó al momento de cerrar la conferencia.