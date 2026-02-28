SSC: aumentan delitos con IA; menores, principal población vulnerable

CDMX.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió que, en los últimos cinco años, ha aumentado el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines de engaño, fraude o daño, en particular mediante la creación y difusión de deepfakes y la manipulación digital conocida como morphing, con afectaciones que se concentran principalmente en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con reportes de esa área, las herramientas de IA se han empleado para generar imágenes, videos o audios en los que aparenta que una persona dice o hace algo que no ocurrió, así como para alterar material digital a partir de fotografías e información personal disponible en plataformas de interacción pública.

Marisol Sánchez, agente del área de prevención de la Policía Cibernética, señaló que estas prácticas también se han presentado vía telefónica, con casos en los que se clona la voz de personas para extorsionar o amenazar a familiares. “La inteligencia artificial puede superar cualquier cosa; de hecho, puede generar un video a partir de una foto”, afirmó.

Datos obtenidos por transparencia indican que, de 2020 a 2025, la SSC atendió 14 mil 397 casos relacionados con el uso de IA por parte de ciberdelincuentes, quienes han incorporado estas tecnologías como una vía adicional para cometer ilícitos.

En el mismo periodo, la corporación identificó la automatización de estafas mediante sistemas algorítmicos y otras modalidades tecnológicas emergentes, por lo que dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a instancias federales para su seguimiento.

Los registros refieren que, de las 14 mil 397 atenciones, 740 fueron canalizadas a la FGJ e instituciones federales para el inicio de investigaciones, mientras que la SSC enmarcó estos hechos en la incidencia de acoso cibernético cuando se trata de vulneración por manipulación de imágenes o videos contra menores.

Las cifras anuales reportadas por la Policía Cibernética señalan que en 2020 se atendieron mil 785 casos; en 2021, 2 mil 536; en 2022, mil 369; en 2023, mil 986; en 2024, 2 mil 764; y en 2025, 3 mil 975, con un incremento hacia el cierre del periodo.

La agente indicó que cualquier persona puede usar la IA para delinquir sin requerir herramientas especializadas ni conocimientos avanzados, lo que facilita la expansión de estas prácticas y eleva el reto para la prevención y la atención institucional. Con información de La Jornada