SSC: aumentan delitos con IA; menores, principal población vulnerable

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 febrero 2026
    SSC: aumentan delitos con IA; menores, principal población vulnerable
    La Policía Cibernética de la SSC documenta un repunte de delitos que usan inteligencia artificial para engaño, fraude y daño digital. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Ciberdelincuencia
Ia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

Las autoridades advierten que niñas, niños y adolescentes concentran la mayor vulnerabilidad ante estas prácticas

CDMX.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió que, en los últimos cinco años, ha aumentado el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines de engaño, fraude o daño, en particular mediante la creación y difusión de deepfakes y la manipulación digital conocida como morphing, con afectaciones que se concentran principalmente en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con reportes de esa área, las herramientas de IA se han empleado para generar imágenes, videos o audios en los que aparenta que una persona dice o hace algo que no ocurrió, así como para alterar material digital a partir de fotografías e información personal disponible en plataformas de interacción pública.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil “revienta” un punto de venta de droga, en Nuevo León

Marisol Sánchez, agente del área de prevención de la Policía Cibernética, señaló que estas prácticas también se han presentado vía telefónica, con casos en los que se clona la voz de personas para extorsionar o amenazar a familiares. “La inteligencia artificial puede superar cualquier cosa; de hecho, puede generar un video a partir de una foto”, afirmó.

Datos obtenidos por transparencia indican que, de 2020 a 2025, la SSC atendió 14 mil 397 casos relacionados con el uso de IA por parte de ciberdelincuentes, quienes han incorporado estas tecnologías como una vía adicional para cometer ilícitos.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

En el mismo periodo, la corporación identificó la automatización de estafas mediante sistemas algorítmicos y otras modalidades tecnológicas emergentes, por lo que dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a instancias federales para su seguimiento.

Los registros refieren que, de las 14 mil 397 atenciones, 740 fueron canalizadas a la FGJ e instituciones federales para el inicio de investigaciones, mientras que la SSC enmarcó estos hechos en la incidencia de acoso cibernético cuando se trata de vulneración por manipulación de imágenes o videos contra menores.

TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

Las cifras anuales reportadas por la Policía Cibernética señalan que en 2020 se atendieron mil 785 casos; en 2021, 2 mil 536; en 2022, mil 369; en 2023, mil 986; en 2024, 2 mil 764; y en 2025, 3 mil 975, con un incremento hacia el cierre del periodo.

La agente indicó que cualquier persona puede usar la IA para delinquir sin requerir herramientas especializadas ni conocimientos avanzados, lo que facilita la expansión de estas prácticas y eleva el reto para la prevención y la atención institucional. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberdelincuencia
Ia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?