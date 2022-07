Tatiana Clouthier rechaza medidas en Texas; acusa a Greg Abott de politizar tragedia de migrantes

Se manifestó a favor de una política migratoria enfocada en localizar y frenar a quienes trafican y lucran con las personas que quieren ir a trabajar a Estados Unidos y, sobre todo, seguir el dinero de quienes cometen ese delito

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, rechazó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abott, de incrementar los puntos de revisión sorpresiva de tráileres procedentes de México, luego de la muerte de 53 migrantes en una unidad ilegal, así como otra medidas para asegurar la frontera.

Señaló que con esas medidas restrictivas, el gobernador de Texas solo pretende politizar una gran tragedia y afectar el comercio que impulsan empresarios serios y que no se prestan al tráfico de personas.

“Querer poner el dedo o el ojo en donde no está, me parece una medida equivocada, me parece que el gobernador de Texas se equivoca al querer politizar un tema de una tristeza como la que acaba de pasar. Creo que el problema estriba en otro lado y tiene que ver con temas migratorios”, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía:

Se manifestó a favor de una política migratoria enfocada en localizar y frenar a quienes trafican y lucran con las personas que quieren ir a trabajar a Estados Unidos y, sobre todo, seguir el dinero de quienes cometen ese delito.

Más para leer: EU prepara denuncias sobre políticas energéticas de Gobierno de AMLO y que violan T-MEC

Cuestionada sobre la posibilidad de que Estados Unidos solicite abrir un panel de controversias en el T-MEC contra México por su política que ha afectado a empresas eléctricas asentadas en nuestro país, la secretaria de Economía adelantó que el presidente López Obrador anunciará una buena noticia al respecto, en el marco de su próxima reunión con el presidente estadounidense Joe Biden.

“Con respecto a la parte energética, la verdad es que yo espero muy buenas noticias, acabamos de tener una reunión de trabajo muy importante con el presidente de la República y parte del equipo que estará yendo a la reunión con el presidente Biden, y va a haber muy buenas noticias. Entonces, la verdad no soy el presidente de la República para dar estas magníficas noticias que habremos de estar teniendo en la mesa, pero lo daremos como capítulo siguiente”, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Expuso lo anterior en un evento presencial en la sede de la Secretaría de Economía, con motivo del segundo aniversario de la implementación del nuevo tratado comercial México Estados Unidos y Canadá -TMEC- que se celebra el 1 de julio próximo.

Con información de medios