Tercera negativa en Jalisco: llaman a acatar a la Corte y abrir actas a infancias trans sin restricción

Noticias
/ 30 enero 2026
    Tercera negativa en Jalisco: llaman a acatar a la Corte y abrir actas a infancias trans sin restricción
    El gobernador Pablo Lemus sostuvo públicamente su respaldo a la negativa del Congreso . /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Leyes

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SCJN

Tras el nuevo rechazo del Congreso local a modificar su Registro Civil, un diputado federal pidió a Jalisco acatar un fallo de la Corte para garantizar el reconocimiento

GUADALAJARA, JAL.- El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, llamó al gobernador Pablo Lemus y al Congreso de Jalisco a atender la resolución 72/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y adecuar la Ley del Registro Civil para permitir ejercer el derecho a la identidad de género sin importar la edad.

El pronunciamiento se dio después de que, de acuerdo con el legislador, el Congreso estatal —con mayoría de Movimiento Ciudadano— rechazó por tercera ocasión modificar la norma local, decisión que fue respaldada por el Ejecutivo estatal.

En declaraciones en conferencia de prensa, López Vela sostuvo que el objetivo del fallo es proteger derechos de las infancias trans y aclaró que el reconocimiento no implica obligar a nadie a modificar su identidad, ni se vincula con intervenciones médicas, sino con el acceso a documentos que reflejen la identidad autopercibida. “Lo que busca es que esas niñas o esos niños... puedan tener un acta de nacimiento solamente con el nombre con el que ellos se autoperciben”, expresó.

Como antecedente, el diputado explicó que la Corte invalidó el artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil de Jalisco en la porción que restringía el trámite a “persona mayor de edad”, y ordenó al Congreso local establecer un procedimiento sumario para levantar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género autopercibida.

En cuanto a reacciones, el gobernador Lemus sostuvo públicamente su respaldo a la negativa del Congreso y afirmó: “Más vale que nos destituyan, a quien quieran destituir, por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias”, según el señalamiento del legislador federal.

Sobre la situación legal e institucional, López Vela insistió en que la resolución obliga a modificar el marco local para habilitar el trámite sin requisito de mayoría de edad, y planteó que mantener la restricción prolonga un escenario de exclusión para menores que buscan el reconocimiento registral de su identidad.

El legislador también afirmó que el derecho a la identidad de género ha sido reconocido por instancias internacionales como UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sostuvo que, en su perspectiva, el rechazo legislativo en Jalisco perpetúa condiciones de discriminación y vulnera el desarrollo integral en entornos libres de violencia.

En el panorama general, recordó que en 2021 la Suprema Corte emitió resoluciones similares para invalidar la mayoría de edad como requisito en disposiciones de Puebla y Baja California Sur, por lo que pidió que el Congreso jalisciense ajuste su ley conforme a los criterios ya establecidos y evite prolongar un diferendo que, dijo, debe resolverse mediante el cumplimiento de la sentencia.

