Ticketmaster y Live Nation bajo la lupa: por qué un jurado de EU los señaló como monopolio

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 16 abril 2026
    Ticketmaster y Live Nation bajo la lupa: por qué un jurado de EU los señaló como monopolio
    Un jurado federal en Estados Unidos determinó que Live Nation y su filial Ticketmaster ejercen un monopolio en la industria del entretenimiento en vivo. Foto: Especial

La decisión podría tener consecuencias millonarias y cambiar la forma en que se venden boletos para conciertos y eventos.

El nombre de Live Nation Entertainment y su filial Ticketmaster volvió a acaparar titulares luego de que un jurado federal en Manhattan concluyera que ambas empresas mantienen un monopolio en el mercado del entretenimiento en vivo en Estados Unidos.

Esta decisión llega tras años de críticas por parte de consumidores, artistas y autoridades, quienes señalan que el control de estas compañías limita la competencia y encarece los boletos.

https://vanguardia.com.mx/show/jurado-en-eu-determina-que-ticketmaster-y-live-nation-operan-como-un-monopolio-IG20048761

¿Qué es Live Nation y cómo se relaciona con Ticketmaster?

Live Nation Entertainment es una de las empresas más grandes del mundo en la industria de conciertos y eventos en vivo. Su modelo de negocio no se limita a una sola área, sino que integra múltiples funciones dentro del mismo ecosistema.

Un modelo de integración total

El jurado destacó que Live Nation:

- Es propietaria de cientos de recintos de conciertos

- Opera y administra dichos espacios

- Controla o influye en la contratación de artistas

- Tiene participación en diferentes venues

Por su parte, Ticketmaster funciona como su brazo comercial para la venta de entradas, siendo considerada la plataforma más grande a nivel global en este rubro.

Esta integración le permite a la empresa controlar prácticamente toda la cadena del entretenimiento en vivo, desde la organización del evento hasta la venta del boleto.

¿Por qué se considera un monopolio?

El caso fue impulsado por demandas de decenas de estados en Estados Unidos, quienes argumentaron que la empresa utiliza su posición dominante para bloquear la competencia.

Principales acusaciones contra Ticketmaster y Live Nation

Entre los señalamientos más relevantes se encuentran:

- Impedir que recintos trabajen con múltiples plataformas de venta de boletos

- Limitar la entrada de competidores al mercado

- Elevar los precios mediante cargos adicionales

- Condicionar acuerdos con artistas y venues

De acuerdo con el jurado, estas prácticas afectan directamente a los consumidores, quienes terminan pagando más por asistir a conciertos y eventos.

El impacto económico del fallo

El veredicto no solo representa un golpe reputacional, sino también financiero. Se estima que Ticketmaster cobró de más aproximadamente 1.72 dólares por entrada en 22 estados, lo que podría traducirse en pérdidas de cientos de millones de dólares.

Además, el fallo abre la puerta a posibles sanciones como:

1. Multas económicas

2. Cambios obligatorios en su modelo de negocio

3. Venta de activos, incluyendo recintos

Este tipo de medidas buscan restablecer la competencia en el mercado.

La defensa de Live Nation

Ante las acusaciones, la empresa ha sostenido que no opera como un monopolio. Su defensa se centra en que los precios y condiciones de venta no dependen únicamente de ellos, sino también de artistas, equipos deportivos y propietarios de recintos.

Asimismo, argumentan que su tamaño y presencia global son resultado de años de crecimiento y eficiencia, no de prácticas ilegales.

Un caso que podría cambiar la industria

La relación entre Ticketmaster y la polémica no es nueva. Desde la década de los 90, artistas como Pearl Jam ya habían denunciado prácticas anticompetitivas sin éxito legal en ese momento.

Sin embargo, este nuevo fallo marca un punto de inflexión. Actualmente, la empresa controla aproximadamente el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total, incluyendo eventos deportivos, lo que refuerza las preocupaciones sobre su dominio.

El resultado de este proceso podría redefinir la manera en que se organizan conciertos y se venden boletos, no solo en Estados Unidos, sino también en otros mercados donde la empresa tiene presencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ticketmaster-cumplira-lineamientos-anunciados-por-profeco-en-la-venta-de-boletos-para-conciertos-AJ19321634

Para los consumidores, el caso representa una posible oportunidad para acceder a precios más justos y a una mayor diversidad de opciones en el futuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Boletos
Entretenimiento
Juicios

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Ticketmaster

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’
El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
Autoridades descartaron que el hecho generara un riesgo para los ciudadanos o trabajadores de la refinería.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’
Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
Alejandro Burillo dejó huella en el futbol mexicano al impulsar la estructura de la Selección Mexicana y abrirle a Javier Aguirre la puerta del banquillo nacional.

Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más