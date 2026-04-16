Ticketmaster y Live Nation bajo la lupa: por qué un jurado de EU los señaló como monopolio

Esta decisión llega tras años de críticas por parte de consumidores, artistas y autoridades, quienes señalan que el control de estas compañías limita la competencia y encarece los boletos.

El nombre de Live Nation Entertainment y su filial Ticketmaster volvió a acaparar titulares luego de que un jurado federal en Manhattan concluyera que ambas empresas mantienen un monopolio en el mercado del entretenimiento en vivo en Estados Unidos.

¿Qué es Live Nation y cómo se relaciona con Ticketmaster?

Live Nation Entertainment es una de las empresas más grandes del mundo en la industria de conciertos y eventos en vivo. Su modelo de negocio no se limita a una sola área, sino que integra múltiples funciones dentro del mismo ecosistema.

Un modelo de integración total

El jurado destacó que Live Nation:

- Es propietaria de cientos de recintos de conciertos

- Opera y administra dichos espacios

- Controla o influye en la contratación de artistas

- Tiene participación en diferentes venues

Por su parte, Ticketmaster funciona como su brazo comercial para la venta de entradas, siendo considerada la plataforma más grande a nivel global en este rubro.

Esta integración le permite a la empresa controlar prácticamente toda la cadena del entretenimiento en vivo, desde la organización del evento hasta la venta del boleto.

¿Por qué se considera un monopolio?

El caso fue impulsado por demandas de decenas de estados en Estados Unidos, quienes argumentaron que la empresa utiliza su posición dominante para bloquear la competencia.

Principales acusaciones contra Ticketmaster y Live Nation

Entre los señalamientos más relevantes se encuentran:

- Impedir que recintos trabajen con múltiples plataformas de venta de boletos

- Limitar la entrada de competidores al mercado

- Elevar los precios mediante cargos adicionales

- Condicionar acuerdos con artistas y venues

De acuerdo con el jurado, estas prácticas afectan directamente a los consumidores, quienes terminan pagando más por asistir a conciertos y eventos.

El impacto económico del fallo

El veredicto no solo representa un golpe reputacional, sino también financiero. Se estima que Ticketmaster cobró de más aproximadamente 1.72 dólares por entrada en 22 estados, lo que podría traducirse en pérdidas de cientos de millones de dólares.

Además, el fallo abre la puerta a posibles sanciones como:

1. Multas económicas

2. Cambios obligatorios en su modelo de negocio

3. Venta de activos, incluyendo recintos

Este tipo de medidas buscan restablecer la competencia en el mercado.

La defensa de Live Nation

Ante las acusaciones, la empresa ha sostenido que no opera como un monopolio. Su defensa se centra en que los precios y condiciones de venta no dependen únicamente de ellos, sino también de artistas, equipos deportivos y propietarios de recintos.

Asimismo, argumentan que su tamaño y presencia global son resultado de años de crecimiento y eficiencia, no de prácticas ilegales.

Un caso que podría cambiar la industria

La relación entre Ticketmaster y la polémica no es nueva. Desde la década de los 90, artistas como Pearl Jam ya habían denunciado prácticas anticompetitivas sin éxito legal en ese momento.

Sin embargo, este nuevo fallo marca un punto de inflexión. Actualmente, la empresa controla aproximadamente el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total, incluyendo eventos deportivos, lo que refuerza las preocupaciones sobre su dominio.

El resultado de este proceso podría redefinir la manera en que se organizan conciertos y se venden boletos, no solo en Estados Unidos, sino también en otros mercados donde la empresa tiene presencia.