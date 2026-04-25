Tienditas ganan terreno como puerta para servicios financieros

CDMX.- Los pequeños comercios y tiendas de proximidad se han consolidado en México como puntos de acceso a bienes y servicios cotidianos, al tiempo que amplían su participación en la inclusión financiera de la población. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas registró en 2025 un millón 100 mil 824 unidades económicas dedicadas al comercio al por menor de abarrotes y alimentos, con mayor presencia en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

La cobertura territorial de estos establecimientos ha permitido que funcionen como puntos cercanos para realizar operaciones frecuentes, especialmente en zonas donde las tiendas forman parte de la dinámica diaria de las comunidades. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 indica que 76.5% de la población de entre 18 y 70 años cuenta con al menos un producto financiero formal, lo que refleja el avance de estos servicios en el país.

Los comercios de proximidad incorporan servicios como pago de recibos, recargas de tiempo aire y aceptación de pagos con tarjeta, funciones que complementan la venta tradicional de productos básicos. Luis Ángel Almonte Durán, director general de Prontipagos, señaló que “la tiendita tiene un valor que va más allá de la venta de productos. Cada mostrador puede convertirse en un punto de acceso a soluciones financieras para la comunidad”.

La empresa indicó que la integración de herramientas digitales permite a los negocios ampliar su oferta mediante acceso a financiamiento, aceptación de pagos con tarjeta y servicios complementarios. El acceso a crédito facilita la operación de los comercios al permitir la compra de inventario y la atención de periodos de mayor demanda, mientras que los pagos digitales reducen la dependencia del efectivo. Los pequeños comercios incorporan nuevas funciones dentro de su operación diaria, al integrar servicios financieros que diversifican sus ingresos y amplían las opciones de pago para sus clientes.

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