¿Tienes covid? no tomes estos medicamentos

Ciudad de México.- Ante el incremento de contagios de coronavirus, la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por Covid-19 de la UNAM recomendó a las personas que cursan un cuadro leve de la enfermedad, sólo utilizar paracetamol e ibuprofeno, con lo que pidió no utilizar una lista de medicamentos –como aspirina, dexametasona, azitromicina y oseltamivir–, ya que solo pueden generar complicaciones al paciente.

“La gran mayoría de las personas que han enfermado de covid-19 en las últimas semanas han presentado cuadros leves con síntomas que generalmente se resuelven en menos de cinco días con los cuidados generales y con medicamentos para control de la fiebre (paracetamol) y las molestias por el proceso de respuesta del cuerpo a la infección (ibuprofeno)”, dijo la UNAM.

Los expertos de la comisión universitaria para la atención del coronavirus, señalaron que para evitar riesgos de toxicidad o complicaciones, en pacientes con covid-19 no deben utilizarse:

Antibióticos: azitromicina, levofloxacina, ceftriaxona, ivermectina, hidroxicloroquina, etc.

Antivirales: oseltamivir, amantadina, rimantadina, aciclovir, etc, ya que no que tienen efecto contra el virus causante de covid-19.

Medicamentos esteroides en los primeros cinco días de la enfermedad, tales como: cortisona y dexametasona.

Anticoagulantes sin supervisión médica: Aspirina, heparina, enoxaparina, clopidogrel.

La comisión destacó que si la persona contagiada con covid-19 padece alguna otra enfermedad por la que tome medicamentos de forma regular, deberá continuar usándolos sin interrupción.

Además, indicaron que al tener un enfermo en casa se debe prevenir el contagio de los otros habitantes del domicilio por medio del aislamiento, uso de cubrebocas (idealmente de alta eficiencia), ventilación abriendo puertas y ventanas así como la higiene regular con los productos de uso habitual del lugar.

Señalaron que para vigilar la evolución es recomendable tener un termómetro para medir la temperatura –que no sea mayor de 38.0ºC – y un oxímetro de pulso para monitorear la oxigenación –que no baje de 92%–.

“Es necesario informar de inmediato a su médico en caso de alta temperatura o baja oxigenación. Se debe vigilar la oxigenación con supervisión médica con un oxímetro, hasta estar seguros de que la evolución es favorable”.

Señalaron que una vez que la persona enferma de covid-19 cumpla cinco días de aislamiento y no presente síntomas se podrá reincorporar a sus actividades con las medidas de precaución generales, pero en caso de continuar con síntomas, deberá completar diez días de aislamiento.

“Los contactos domiciliarios del enfermo también deberán guardar aislamiento durante cinco días, al término de los cuales podrán salir en caso de no presentar síntomas”.

Con información de Milenio