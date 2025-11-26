Trabajo doméstico y de cuidados equivale a 23.9% del PIB

CDMX.- El valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ascendió en 2024 a 8 billones de pesos, cifra equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de actividades realizadas por personas de 12 años y más dentro del hogar, como limpieza, preparación de alimentos, acompañamiento y atención a menores, enfermos o adultos mayores.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, las mujeres contribuyeron con 72.6% de ese valor, mientras que los hombres aportaron 27.4%. Esto significa que, a través de estas labores, las mujeres generaron 2.7 veces más valor económico que los hombres, pese a que no reciben remuneración por ello.

Aunque 53.9% de quienes realizaron trabajo no remunerado fueron mujeres y 46.1% hombres, al medir la actividad en horas trabajadas y en valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes de todo el trabajo doméstico y de cuidados del país.

“El valor equivalente que las mujeres aportaron al bienestar de su hogar fue de 82 mil 339 pesos anuales por labores domésticas y de cuidados”, destacó el Inegi. Estas actividades representan una contribución económica que supera incluso a sectores formales como la industria manufacturera, que participa con 20.1% del PIB, y al comercio, que aporta 18.7%.

Las entidades federativas que concentraron los niveles más altos del valor económico generado por el trabajo no remunerado fueron el Estado de México, con 11.6%; Ciudad de México, 6.7%; Jalisco, 6.6%; Veracruz, 6.3%; y Nuevo León, 5.6%.

Al analizar el peso de este trabajo respecto al PIB estatal, los niveles más altos se registraron en Chiapas, donde el valor del trabajo no remunerado equivale a 58.4% de su economía; seguido de Guerrero, 50.3%; Tlaxcala, 46.9%; Oaxaca, 42.9%; e Hidalgo, 38.9%.

Los datos, enfatizó el instituto, muestran que el trabajo no remunerado de cuidados y labores domésticas sigue siendo una actividad económica fundamental, aunque históricamente invisibilizada, y que recae desproporcionadamente en las mujeres del país. Con información de El Universal