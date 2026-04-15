Tragedia en Silao: hallan sin vida a Christopher, bebé desaparecido, dentro del aljibe de su casa

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/ 15 abril 2026
    Tragedia en Silao: hallan sin vida a Christopher, bebé desaparecido, dentro del aljibe de su casa
    La búsqueda de Christopher, un niño de 2 años reportado como desaparecido en Silao, terminó de forma trágica cuando fue localizado sin vida dentro del aljibe de su propia vivienda. Foto: Especial

El caso ya es investigado por la Fiscalía.

La desaparición de Christopher, un bebé de apenas dos años y tres meses, conmocionó a Silao de la Victoria, Guanajuato, luego de que fuera hallado sin vida dentro del aljibe de su domicilio en la colonia San Antonio Texas, tras varias horas de intensa búsqueda.

El caso generó una fuerte movilización de familiares, vecinos y cuerpos de emergencia, quienes durante toda la noche participaron en labores para localizar al menor, inicialmente bajo la hipótesis de que pudo haber caído en un cuerpo de agua cercano.

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¿Cómo ocurrió la desaparición de Christopher en Silao?

De acuerdo con los primeros reportes, Christopher fue visto por última vez la tarde del martes mientras jugaba con sus hermanos cerca de su vivienda. Fue su padre quien, al notar su ausencia, comenzó a buscarlo de inmediato en calles y predios cercanos.

Ante la falta de resultados, la familia solicitó apoyo al número de emergencias 911, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Primeras acciones de búsqueda

Entre las medidas implementadas estuvieron:

1. Recorridos en los alrededores de la colonia San Antonio Texas

2. Inspección en depósitos de agua cercanos

3. Participación de vecinos en brigadas comunitarias

4. Activación de la Alerta Amber para intensificar la localización

Durante varias horas, rescatistas y autoridades concentraron esfuerzos en revisar un ojo de agua cercano, ya que existía temor de que el menor hubiera caído accidentalmente allí.

El hallazgo dentro del aljibe de su propia casa

Fue cerca de las 11:30 de la mañana del miércoles cuando familiares decidieron revisar nuevamente el interior del domicilio. En esa inspección localizaron al pequeño dentro del aljibe de la vivienda.

Paramédicos acudieron al sitio para intentar rescatarlo, pero al llegar únicamente pudieron confirmar que Christopher ya no presentaba signos vitales.

El hallazgo provocó consternación entre familiares y vecinos, quienes habían mantenido la esperanza de encontrarlo con vida.

Fiscalía investiga las circunstancias del fallecimiento

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las diligencias correspondientes.

Líneas de investigación abiertas

Las autoridades buscan esclarecer:

- Cómo ocurrió el acceso del menor al aljibe

- Si existían condiciones inseguras en el domicilio

- Posibles omisiones o responsabilidades

- Las circunstancias exactas del fallecimiento

Hasta el momento, no se ha emitido un dictamen oficial sobre las causas precisas de la muerte.

Un caso que genera conmoción en Guanajuato

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La muerte de Christopher ha generado profunda tristeza en Silao y reabre el debate sobre la seguridad en viviendas donde existen depósitos de agua sin protección adecuada.

Este caso pone sobre la mesa la importancia de reforzar medidas preventivas dentro del hogar, especialmente cuando hay niños pequeños, para evitar tragedias similares.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad permanece consternada por la pérdida del menor, cuya búsqueda terminó de la forma más dolorosa posible.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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