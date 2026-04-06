Juez ordena actuar por derrame en costas de Veracruz y Tabasco; da suspensión a asociación civil

CDMX.- Un juez de distrito concedió una suspensión provisional a la organización civil “En el Corazón está el Cambio” para que autoridades responsables desplieguen la totalidad de sus facultades para atender, contener, prevenir y remediar daños al medio ambiente por el derrame de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco. El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Ulises Rivera González, otorgó la medida cautelar a Juan Carlos Atzin Calderón contra actos atribuidos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras autoridades.

En su resolución, el juzgador solicitó que las autoridades implementen, si no lo han hecho, lo necesario para garantizar la adecuada disposición final de los residuos de hidrocarburos, incluyendo, en su caso, la contratación de particulares regulados que cuenten con autorización para ello. También requirió que la Profepa, de oficio, inicie el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El juez fijó un plazo de 48 horas para que las autoridades rindan su informe previo y señaló que deberán notificarle las acciones que se realizan para dar cumplimiento a la suspensión provisional. Rivera González señaló que existe interés legítimo de la parte quejosa al tratarse, según lo expuesto y las pruebas anexadas, de un vecino del estado de Veracruz. Agregó que, al tratarse de posibles daños al medio ambiente, cualquier persona puede estar interesada en su contención y remediación, al considerar que la contaminación puede repercutir en la salud y el bienestar.

El impartidor de justicia estimó que la suspensión no afecta el orden público ni el interés social, al señalar que no hay datos para afirmar que la medida cause un daño significativo, directo e inmediato a la colectividad o que prive a la sociedad de beneficios ordinarios. Será el viernes 10 de abril cuando se defina si se concede la suspensión definitiva a la asociación civil.

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