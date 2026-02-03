Tras aseguramiento en Colima, trasladan 644 kg de mercurio para confinamiento en Coahuila

/ 3 febrero 2026
    Tras aseguramiento en Colima, trasladan 644 kg de mercurio para confinamiento en Coahuila
    Semarnat subrayó que la exposición al mercurio representa un peligro para la salud humana, en particular durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El retiro de mercurio líquido reactivó alertas por riesgos a la salud y por el control de sustancias peligrosas en puertos del país

CDMX.- La Profepa informó que realizó el retiro, transporte y disposición final de un cargamento con 644 kilogramos de mercurio en estado líquido, contenido en 48 rodillos de banda transportadora, asegurado precautoriamente en el Puerto de Manzanillo.

La dependencia precisó que el material fue asegurado desde 2022 al no contar con autorización para su exportación. En el proceso de verificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México detectó el cargamento y solicitó la intervención de inspectores para identificar la sustancia.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide al INE definir si su director de Administración tiene conflicto de interés

Tras la revisión, el personal confirmó la presencia de mercurio líquido y solicitó la inmovilización del cargamento, además de iniciar un procedimiento administrativo para ordenar medidas correctivas e imponer la sanción económica correspondiente, según la información difundida por la autoridad ambiental.

La Procuraduría detalló que el 17 de enero de 2026 el cargamento fue trasladado bajo medidas de seguridad, control y manejo ambiental desde Manzanillo hasta Ramos Arizpe, con destino a una empresa autorizada por la Semarnat, donde será sometido a un proceso de estabilización y confinamiento permanente.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de SLP responde ‘déjenos trabajar’ a familia de Miguel; 10 días sin información del caso

El movimiento y la disposición final, añadió, se realizan en cumplimiento de protocolos internacionales de seguridad química y del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que restringe el uso, manejo, almacenamiento, fabricación, importación y exportación de este material por sus impactos en la salud y el ambiente.

En el plano legal, se recordó que el artículo 414 del Código Penal Federal prevé penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa para quien, de forma ilícita, realice actividades de tráfico, importación o exportación, entre otras, con sustancias peligrosas por sus características.

TE PUEDE INTERESAR: Vania Pérez afirma que el SNA está sin titular y cuestiona presidencia de Patricia Talavera

En cuanto a los riesgos, Semarnat subrayó que la exposición al mercurio representa un peligro para la salud humana, en particular durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida, y que puede afectar el sistema nervioso e inmunitario, así como el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

El caso se enmarca en los controles a sustancias químicas sujetas a restricciones y en la vigilancia de embarques en instalaciones portuarias, con el objetivo de evitar afectaciones ambientales y dar certeza sobre el manejo y disposición final de materiales considerados de alta peligrosidad. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

