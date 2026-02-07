Tras fallecimiento en penal de Culiacán, hallan drogas, celulares y chips en nuevas revisiones

CULIACÁN, SIN.- En nuevas revisiones realizadas en el centro penitenciario de Culiacán, donde el viernes falleció el interno Fabián Alonso en el área médica, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado aseguraron dosis de presunta droga, teléfonos celulares, chips y bebidas alcohólicas.

La Fiscalía General del Estado fue notificada la mañana del viernes sobre el fallecimiento de Fabián Alonso “N” en el área médica del penal. La información preliminar difundida por autoridades indica que, de manera presunta, la muerte se habría derivado de una insuficiencia respiratoria.

Sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la madrugada de ese viernes se registró el deceso de una persona privada de la libertad, por lo que se dio aviso a la autoridad judicial para que se determinen las causas.

La autoridad de seguridad señaló que el primer dictamen disponible apunta, de forma presuntiva, a insuficiencia respiratoria, y precisó que el origen será establecido con los estudios forenses correspondientes.

En una primera revisión en varios módulos, se aseguraron cinco dosis de una hierba seca con características similares a la mariguana, una dosis de polvo blanco con apariencia de cocaína, además de tres teléfonos celulares, seis cargadores para móviles, un cargador para radio de comunicación y una memoria USB.

En una segunda inspección, se localizaron tres dosis más de hierba seca con características de mariguana, tres teléfonos celulares, cinco chips para celulares, un cargador y una botella con bebida alcohólica, según el reporte.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las indagatorias correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer el fallecimiento del interno y definir las responsabilidades que resulten.