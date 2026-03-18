Tras la polémica de Sergio Mayer, ahora Cuauhtémoc Blanco suena para pelear con Faitelson

CDMX.- Ring Royal, el evento organizado por Poncho de Nigris, comenzó a perfilar una segunda edición tras el balance que sus promotores califican como exitoso, mientras ya circulan posibles combates y peticiones de la afición para integrar la próxima cartelera. En ese contexto, este miércoles se planteó una pelea que, de concretarse, podría encabezar la función: David Faitelson contra Cuauhtémoc Blanco, un cruce que colocaría de nuevo a una figura pública ligada a la política en un formato de espectáculo deportivo, terreno que en otros casos ha detonado polémica, como sucedió con Sergio Mayer.

La posibilidad fue divulgada después de que De Nigris hiciera una invitación pública al periodista de TUDN, quien inicialmente había rechazado sumarse al proyecto en el que participan celebridades y personalidades mediáticas. Sin embargo, este miércoles la respuesta del comentarista fue distinta y abrió la puerta al enfrentamiento, aunque con una condición económica vinculada a un fin social, de acuerdo con su mensaje.

“Querido Poncho De Nigris fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón México... Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”, escribió Faitelson. El planteamiento colocó el foco en el papel que podrían jugar este tipo de eventos como escaparate público, sobre todo cuando se proyecta la participación de figuras con trayectoria en el servicio público o con presencia política.

Hasta el momento, no se ha informado si el organizador aceptará las condiciones para avanzar en la negociación, ni si el exfutbolista mexicano será confirmado como parte de la cartelera.

Por ahora, Ring Royal mantiene abierta la conversación sobre su segunda edición, en la que ya se mencionan cruces potenciales y nuevas incorporaciones, mientras el posible duelo entre Faitelson y Blanco se perfila como uno de los más comentados.

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