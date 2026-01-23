Tras lluvias, Veracruz recibirá 20 mil mdp: viviendas, puentes y ríos en el plan 2026-2027

Noticias
/ 23 enero 2026
    Tras lluvias, Veracruz recibirá 20 mil mdp: viviendas, puentes y ríos en el plan 2026-2027
    Se detalló que parte del plan contempla el mejoramiento del sistema de agua potable, además de trabajos de desazolve y encauzamiento de ríos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

inversiones

Localizaciones


Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Apoyarán con proyectos que van desde vivienda hasta obras hidráulicas y de conectividad, y un énfasis en los municipios con mayores afectaciones

POZA RICA, VER.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para el periodo 2026-2027 se invertirán 20 mil millones de pesos en infraestructura en Veracruz, con acciones que incluyen construcción de viviendas y puentes, así como obras hidráulicas.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, se detalló que parte del plan contempla el mejoramiento del sistema de agua potable, además de trabajos de desazolve y encauzamiento de ríos tras las lluvias torrenciales registradas en octubre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán

En materia de vivienda, Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que se contemplan dos tipos de casas —ambas con dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina y jardín— para iniciar la reconstrucción en zonas afectadas.

De acuerdo con la funcionaria, los proyectos estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y consideran lotes individuales de 98 metros cuadrados y de 60 metros cuadrados, además de una dimensión de lote de 105 m2, según lo expuesto en la presentación.

TE PUEDE INTERESAR: CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

Vega Rangel reportó que las afectaciones por lluvias dejaron un saldo de 33 mil 857 viviendas con daño total o daño mayor, cifra que se usará como base para orientar el despliegue de los apoyos y la planeación de la reconstrucción.

Sobre un proyecto específico para Poza Rica, la titular de Sedatu señaló: “Un segundo proyecto con el que se puede atender a las familias de Poza Rica que es un proyecto muy importante que el desarrollador donó gracias a la comunicación de la gobernadora, donó el suelo el sector privado y que nos da justamente para construir aproximadamente 3 mil 500”.

En ese mismo reporte se indicó que el mayor número de afectaciones se concentra en Poza Rica de Hidalgo, con 3 mil 18 familias, por lo que se llamó a las comunidades a mantenerse atentas a las visitas del personal del gobierno del estado, de Sedatu y de la Conavi, quienes se identificarán para recabar datos precisos de cada vivienda y las características de las familias. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

