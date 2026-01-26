Tras masacre en Salamanca, Kenia López urge ‘contundencia’ y castigo a responsables

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a autoridades de todos los niveles actuar para garantizar justicia y castigo a los responsables del ataque armado ocurrido este domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 heridas.

En entrevista con medios, hizo un llamado “respetuoso, pero firme” para que el operativo conjunto entre autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales actúe “con toda contundencia” a fin de ubicar a los responsables y presentarlos ante la justicia.

“Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso, pero firme para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las Fuerzas Federales actúen con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición”, expresó.

La legisladora sostuvo que, más allá de partidos políticos, el tema exige que se garantice la paz en el territorio nacional. “Más allá de una discusión de partidos, es una discusión de que en México queremos paz, de que México anhela paz y de que estamos obligadas todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, a generar las condiciones para que la paz regrese a nuestro México”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver vehículos blindados adquiridos recientemente, López Rabadán señaló que respeta a los demás poderes y que lo que se requiere es congruencia de todos los servidores públicos.

“Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y eso nos toca a todos. Necesitamos congruencia, si decimos una cosa hay que hacerla y me parece que hoy México exige eso, exige que los servidores públicos nos comportemos a la altura de las prioridades en este país”, afirmó, al reiterar que “hoy la prioridad es la seguridad”.

Sobre los tiempos de una eventual reforma electoral, insistió en que primero debe conocerse la iniciativa para poder opinar, y sostuvo que cualquier discusión debe realizarse en términos democráticos y con el objetivo de fortalecer a las instituciones electorales y garantizar el voto de los mexicanos.

Finalmente, informó que durante la sesión de este día se discutirá en el pleno el dictamen de la Primera Comisión relacionado con el nombramiento del exfiscal Alejandro Gertz Manero y se recibirá el informe anual de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.