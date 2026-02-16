Tras protestas, Sheinbaum dice que ‘no hay demora’ en títulos del Bienestar; evalúan mover plantel

Noticias
/ 16 febrero 2026
    Tras protestas, Sheinbaum dice que ‘no hay demora’ en títulos del Bienestar; evalúan mover plantel
    La Presidenta indicó que su administración revisa la situación del plantel de la Ciudad de México. CUARTOSCURO

Además, abrió la revisión del plantel en el Centro de la Ciudad de México por el esquema de renta y una posible reubicación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe un problema en la entrega de títulos y cédulas de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, aunque reconoció que en algunos casos se registraron demoras en su momento.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que actualmente no hay retrasos en la emisión de esos documentos, tras las manifestaciones realizadas por estudiantes en días recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México

“No hay demora, hubo en algunos casos algunas demoras, pero no hay demora. No hay demora en la entrega de los títulos de las Universidades del Bienestar Benito Juárez [...]”, declaró.

Sheinbaum defendió el modelo de estas instituciones y afirmó que mantienen una relación directa con las comunidades donde operan. “Son muy buenas universidades, están vinculadas con las comunidades, los estudiantes están muy contentos y las comunidades muy contentas [...]”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden fiesta clandestina en la que detectan menores ingiriendo alcohol, en Nuevo León

En el mismo encuentro, la presidenta indicó que su administración revisa la situación del plantel de la Ciudad de México, debido a que el inmueble donde opera en el Centro se encuentra bajo un esquema de renta.

Señaló que se evaluó la posibilidad de trasladar el plantel a Texcoco, en el Estado de México, como parte del análisis sobre su operación y viabilidad.

Sobre una eventual unión del plantel de la Ciudad de México con el de Texcoco, la mandataria dijo que se analiza cómo garantizar que el plantel permanezca en el Centro.

