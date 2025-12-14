Congreso en manos de mujeres: Comisión Permanente será 100% femenina

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estará integrada exclusivamente por mujeres durante el próximo periodo de receso legislativo.

A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora de Morena informó que esta semana se llevará a cabo la instalación formal de la Comisión Permanente, la cual funcionará del 16 de diciembre al 31 de enero, periodo en el que el Congreso no celebra sesiones ordinarias.

Castillo señaló que la Mesa Directiva quedó conformada únicamente por senadoras y diputadas, lo que, subrayó, refleja la participación y presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro del Poder Legislativo.

De acuerdo con la integración anunciada, la presidencia de la Comisión Permanente estará a cargo de la senadora Kenia López Rabadán, mientras que la vicepresidencia será ocupada por la senadora Nancy Sánchez. Laura Itzel Castillo fungirá también como integrante de la Mesa Directiva.

Como secretarias se desempeñarán las senadoras Verónica Camino Farjat y Gina Gerardina Campusano, así como las diputadas Celia Fonseca y Magdalena Núñez Monreal, quienes completan la conformación del órgano legislativo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado explicó que la Comisión Permanente es la instancia encargada de dar continuidad a los trabajos legislativos durante el receso, al atender asuntos urgentes y recibir iniciativas o comunicaciones de otros poderes.

Añadió que, desde esta instancia, se mantendrá informada a la ciudadanía sobre las actividades que se desarrollen en el Congreso durante este periodo, en el marco de las atribuciones constitucionales de la Comisión Permanente.

La integración anunciada entrará en funciones una vez que se realice la sesión de instalación correspondiente, prevista para los próximos días. Con información de El Universal