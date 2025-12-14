Nuevas reformas obligan a autoridades a garantizar derechos de las mujeres

CDMX.- La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa afirmó que Morena impulsó este año en el Senado el mayor paquete de reformas en favor de los derechos de las mujeres de los últimos años, al consolidar un marco legal orientado a una transformación feminista que atiende de fondo la violencia de género en el país.

Al hacer un balance del periodo legislativo recién concluido, la legisladora, quien se desempeña como secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que el reto ahora es avanzar hacia una igualdad sustantiva que permita erradicar las violencias económicas y sociales que persisten y que afectan las condiciones de vida de millones de mujeres.

Chavira recordó que, en la última sesión del periodo ordinario, el Senado aprobó un paquete de reformas a alrededor de 20 ordenamientos legales, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece en la Constitución la obligación de todas las autoridades de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencias.

La senadora subrayó que la reforma elimina cualquier margen de omisión institucional, al obligar a autoridades de los tres niveles de gobierno a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, destacó que estas modificaciones fortalecen el marco de igualdad de género construido durante la Cuarta Transformación, al incorporar disposiciones para cerrar la brecha salarial, reforzar medidas de protección y garantizar derechos a sectores como las madres buscadoras.

Chavira de la Rosa consideró que México se encuentra ante una oportunidad histórica para consolidar un modelo de desarrollo económico vinculado a la justicia social, que permita a mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación acceder de manera efectiva a derechos que les han sido históricamente negados.

Advirtió que, para lograrlo, es necesario avanzar en nuevos mecanismos legales que aseguren la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, en las que el derecho a una vida libre de violencias sea un eje central.

Entre otros avances legislativos del periodo, la senadora resaltó la homologación del tipo penal de abuso sexual en todo el país, la constitucionalización del derecho a una vivienda digna, modificaciones para reducir la brecha salarial y cambios orientados a garantizar una integración paritaria del Poder Judicial con perspectiva de género.

Finalmente, adelantó que durante el receso legislativo se trabajará en nuevas iniciativas relacionadas con salud mental, reconocimiento histórico de las mujeres, respeto a la dignidad y la integridad física, con miras a presentarlas en el próximo periodo ordinario. “No hay tiempo que perder”, afirmó. Con información de El Universal